Россия пойдет не только на Сумы и Харьков? В ВСУ заговорили о наступлении на еще одном направлении

Озвучили основную цель наступления на Сумщину

Российская оккупационная армия может готовить наступление не только на Сумщину и Харьковщину. В Вооруженных Силах Украины заговорили о вероятности перекидывания сил на еще одно направление.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что командование готовится к наступательным действиям россиян в приграничье Сумщины и Харьковщины.

"Также в Силах обороны не исключают попытку врага наступать в сторону Черниговщины, хотя считают этот вариант маловероятным из-за "неблагоприятных географических условий там"", — говорится в материале.

Черниговская область на карте

Собеседник объясняет, что основная цель наступления на Сумщину — вытеснить ВСУ из Курской области и создать так называемую буферную зону. Поэтому ближайшая цель оккупантов — заход в Локне Сумской области.

Локня, Сумская область

"Однако наши подразделения пытаются сдерживать россиян и направляют туда покрепление", — говорит другой источник.

В то же время оцепление областного центра Сумщины в ВСУ считают маловероятным, учитывая подготовку украинской армии и темпы продвижения россиян. Непосредственно сейчас оккупанты могут усилить свое давление в районе Северска Донецкой области, а также на Юге.

"Речь идет о Запорожской области, где агрессор ведет "ограниченные" наступательные действия тактического уровня, острова на Днепре в Херсонской области, а также попытку захода на территорию Днепропетровской области в случае дальнейших продвижений в Донецкой области", — говорится в материале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Главком ВСУ Александр Сырский сделал важное заявление о наступлении на Сумы и Харьков, которое вероятнее всего неправильно поняли.