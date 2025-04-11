Россия пойдет не только на Сумы и Харьков? В ВСУ заговорили о наступлении на еще одном направлении
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Озвучили основную цель наступления на Сумщину
Российская оккупационная армия может готовить наступление не только на Сумщину и Харьковщину. В Вооруженных Силах Украины заговорили о вероятности перекидывания сил на еще одно направление.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что командование готовится к наступательным действиям россиян в приграничье Сумщины и Харьковщины.
"Также в Силах обороны не исключают попытку врага наступать в сторону Черниговщины, хотя считают этот вариант маловероятным из-за "неблагоприятных географических условий там"", — говорится в материале.
Собеседник объясняет, что основная цель наступления на Сумщину — вытеснить ВСУ из Курской области и создать так называемую буферную зону. Поэтому ближайшая цель оккупантов — заход в Локне Сумской области.
"Однако наши подразделения пытаются сдерживать россиян и направляют туда покрепление", — говорит другой источник.
В то же время оцепление областного центра Сумщины в ВСУ считают маловероятным, учитывая подготовку украинской армии и темпы продвижения россиян. Непосредственно сейчас оккупанты могут усилить свое давление в районе Северска Донецкой области, а также на Юге.
"Речь идет о Запорожской области, где агрессор ведет "ограниченные" наступательные действия тактического уровня, острова на Днепре в Херсонской области, а также попытку захода на территорию Днепропетровской области в случае дальнейших продвижений в Донецкой области", — говорится в материале.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Главком ВСУ Александр Сырский сделал важное заявление о наступлении на Сумы и Харьков, которое вероятнее всего неправильно поняли.