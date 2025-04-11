Россия получит четыре области Украины? Уиткофф предложил Трампу абсурдные "условия мира" — СМИ

В Белом доме прозвучало "четкое послание Путина"

Спецпосланник США Стив Уиткофф после встречи с представителем Кремля озвучил президенту США Дональду Трампу абсурдное предложение. Он призвал его поддержать "право собственности" России на четыре украинских области.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что спустя менее чем 48 часов после встречи с представителем главы России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым Уиткофф был на встрече в Белом доме.

В Вашингтоне он встретился с Трампом и "передал четкое послание" Путина. Уиткофф уверен, что "самым быстрым способом добиться прекращения огня" в Украине было бы поддержание стратегии Кремля. Согласно ей, Россия получила бы "право собственности" на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Луганская область

Донецкая область

Запорожская область

Николаевская область

Отмечается, что эту информацию Reuters получил от двух американских официальных лиц и пяти человек, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников издания, на встрече в Санкт-Петербурге Путин заявил о готовности прекращения огня, но выдвинул свои условия. Среди них: отказ от НАТО, сокращение армии и передача всех территорий, на которые претендует Россия.

Однако во время встречи с Трампом генерал Кейт Келлог выступил против слов Уиткоффа. Он заявил, что Украина, хоть и готова вести переговоры по некоторым условиям, связанным с территориальными уступками, Киев никогда не согласится в одностороннем порядке уступить территории России.

Напомним, что 11 апреля Стив Уиткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа снова прилетел в Россию. Он провел переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп снова заговорил о войне в Украине.