Россияне продвинулись в двух областях и вплотную приблизились к Днепропетровщине (карта боев)

Продолжаются тяжелые бои

Продолжается 1144-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами. Россияне продвинулись в Донецкой области и приблизились к административной границе с Днепропетровской областью — до нее осталось около 5 километров.

Как сообщают аналитики DeepState, враг продвинулся в Калиново, возле Новоалександровки и Котляровки (от нее до Днепропетровщины около 5 километров). По данным ISW также есть продвижение врага на Купянском направлении.

Отчет американского Института изучения войны (ISW) от 11 апреля

Донецкая область

По его данным, российские войска недавно продвинулись на Северском направлении. Геолокационные кадры от 11 апреля показывают, что российские войска имели успех к югу от Васюковки (юго-западнее Северска).

Также россияне имели продвижение северо-западнее Торецка, но непонятно, сохраняют ли российские силы устойчивые позиции в этом районе, пишут аналитики. Опубликованные 11 апреля геолокационные кадры указывают, что оккупанты имели продвижение к северо-востоку от Нелиповки (к северо-западу от Торецка).

Зафиксировано также продвижение врага на Новопавловском направлении. Согласно геолокационным картам российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Надеевки (восточнее Новопавловки).

Харьковская область

Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 11 апреля, свидетельствуют, что российские силы имели продвижение севернее Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска).

Как сообщал "Телеграф", российская оккупационная армия может готовить наступление не только на Сумщину и Харьковщину. В Вооруженных Силах Украины заговорили о вероятности опрокидывания сил еще на одно направление.