Известный шеф-повар Евгений Клопотенко встал на защиту Житнего рынка (фото, видео)
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Легендарное здание выставили на экстренный аукцион
"Объединить всех неравнодушных вокруг этого культового места". В Киеве ситуация вокруг аукциона на аренду Житнего рынка продолжает обрастать новыми скандальными моментами.
Как заявил известный шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко, здание на Подоле намеренно сейчас якобы "специально доводят до упадка, чтобы потом превратить в очередной бездушный ТРЦ или высотку-муравейник".
По его словам, еще в мае прошлого года его целью стало вернуть жизнь на Житнем: "Объединить всех неравнодушных вокруг этого культового места. За этот год мы с вами провели на Житнем толоке и отмыли его, организовали два поп-апа, вместе с активными киевлянами сформировать общее видение будущего Житнего. Через несколько недель должен был начаться аудит технического состояния рынка, а к концу весны была запланирована презентация проекта возрождения Житнего. Но кому-то этот кусок земли (ибо именно так они к этому относятся) не дает покоя".
"Неожиданно для многих, кто действительно беспокоится о судьбе рынка и держит руку на пульсе, был объявлен конкурс на аренду сроком на 15 лет. Быть аукцион под конкретного победителя. Тот случай, когда очень хочется ошибаться. Мы выстояли год и, я уверен, вместе мы можем защитить Житний. Давайте объединим усилия и вместе примем участие в аукционе. Пишите в личные, пишите комментарии, тегайте потенциальных инвесторов и партнеров, распространяйте это сообщение — публичность это мощное оружие! Житний будет жить!" — написал Клопотенко у себя в Facebook и предложил мэру Киева Кличко встретиться как двум людям, которым не безразлична судьба города.
Протекающая крыша и трещины
Журналисты "Телеграфа" побывали на рынке и посмотрели, что там сейчас происходит.
Снаружи здание – в более-менее нормальном состоянии. Лишь кое-где отвалилась облицовочная плитка.
Внутри торговля идет в своем ритме: овощи, фрукты, мясо, молоко и т.д. На втором этаже состояние торговых мест, где продается одежда, хозтовары и продукция широкого потребления, также выглядят более или менее цивилизованно. А вот в уголках, скрытых от посторонних взглядов и покупателей, есть нюансы: старые потрепанные батареи, старая мебель, ДСП-листы вместо стекла в некоторых зонах…
Но "вишенка на торте" — протекающая крыша и трещины наверху между перекрытиями. В результате из-за дождя с крыши интенсивно капает вода. Эту проблему на "Житнем" решают… ведрами. Именно в поставленные емкости капает с крыши вода. Однако не везде.
Некоторые протекающие зоны на крыше находятся над первым этажом, и время от времени капли падают на покупателей и продавцов внизу.
В старину рынок занимал целый квартал
Житний рынок известен еще с давних времен. В старину рынок в Киеве занимал целый квартал. Сейчас это здание 1980 года постройки, построенное по проекту советских архитекторов Мониной, Штолька и конструктора Беднарского на месте расположения центра исторического рынка.
В общей сложности здания 44 года, но оно находится в неплохом состоянии, по крайней мере снаружи. Она считается культурным наследием так называемого советского модернизма. Также рынок украшен уникальным панно "Из варяг в греки" – его изготовили из металла в 1980 году специально к открытию нового здания.
После 1991 года рынком как объектом государственной собственности руководит одноименное коммунальное предприятие. На рынке работает ряд продовольственных и непродовольственных отделов; поэтому киевляне довольно часто пишут, что рынок немного напоминает некий центр советской эпохи среди современного города. Также на рынке очень часто проводятся традиционные для Киева продовольственные ярмарки.
Как сообщалось ранее, в 2022 году немецкий предприниматель Флориан Болен, управляющий сетью ресторанов Tarantino Family, планировал инвестировать в обновление здания "Житнего рынка". Согласно договору арендатора обязали за собственные средства провести капитальный ремонт (реконструкцию) здания крытого рынка. Арендная плата за месяц составляла 1,2 млн. гривен.
Впрочем, уже в июне 2023-го выяснилось, что заявленный как "надежный инвестор" Флориан Болен не выполнил своих обязательств, и КП "Житний рынок" подало на него в Хозяйственный суд Киева за неуплату арендной платы. Как оказалось, ООО "Танджерин" до 12 июня 2023 г. за три месяца задолжало почти 4 млн грн арендной платы и еще 628 тысяч гривен пени, инфляционных потерь и прочего.
Начались долгие судебные слушания по этому вопросу, ведь свои долги "Танджерин" так и не погашало.
А в июле 2023 года Антимонопольный комитет Украины выявил признаки сговора между участниками предыдущего аукциона по передаче в аренду "Житнего рынка" и начал свое расследование.
Примечательно, в июне прошлого года земельный участок более 1 гектара под зданием рынка официально передали в постоянное пользование КП "Житний рынок" с исключительным назначением — эксплуатация рынка.
Ранее "Телеграф" писал, что активисты призывают сохранить историческое здание Исаака Грубера, оказавшееся под угрозой сноса. На его месте ООО "Златовлад", связанное с эксфутболистом Андреем Шевченко, планирует построить офисный центр с подземным паркингом.