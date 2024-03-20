Известный шеф-повар Евгений Клопотенко встал на защиту Житнего рынка (фото, видео)

Легендарное здание выставили на экстренный аукцион

"Объединить всех неравнодушных вокруг этого культового места". В Киеве ситуация вокруг аукциона на аренду Житнего рынка продолжает обрастать новыми скандальными моментами.

Как заявил известный шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко, здание на Подоле намеренно сейчас якобы "специально доводят до упадка, чтобы потом превратить в очередной бездушный ТРЦ или высотку-муравейник".

По его словам, еще в мае прошлого года его целью стало вернуть жизнь на Житнем: "Объединить всех неравнодушных вокруг этого культового места. За этот год мы с вами провели на Житнем толоке и отмыли его, организовали два поп-апа, вместе с активными киевлянами сформировать общее видение будущего Житнего. Через несколько недель должен был начаться аудит технического состояния рынка, а к концу весны была запланирована презентация проекта возрождения Житнего. Но кому-то этот кусок земли (ибо именно так они к этому относятся) не дает покоя".

Житний рынок на Подоле

"Неожиданно для многих, кто действительно беспокоится о судьбе рынка и держит руку на пульсе, был объявлен конкурс на аренду сроком на 15 лет. Быть аукцион под конкретного победителя. Тот случай, когда очень хочется ошибаться. Мы выстояли год и, я уверен, вместе мы можем защитить Житний. Давайте объединим усилия и вместе примем участие в аукционе. Пишите в личные, пишите комментарии, тегайте потенциальных инвесторов и партнеров, распространяйте это сообщение — публичность это мощное оружие! Житний будет жить!" — написал Клопотенко у себя в Facebook и предложил мэру Киева Кличко встретиться как двум людям, которым не безразлична судьба города.

У здания

Протекающая крыша и трещины

Журналисты "Телеграфа" побывали на рынке и посмотрели, что там сейчас происходит.

Снаружи здание – в более-менее нормальном состоянии. Лишь кое-где отвалилась облицовочная плитка.

Фасад помещения

Потолок здания

Внутри торговля идет в своем ритме: овощи, фрукты, мясо, молоко и т.д. На втором этаже состояние торговых мест, где продается одежда, хозтовары и продукция широкого потребления, также выглядят более или менее цивилизованно. А вот в уголках, скрытых от посторонних взглядов и покупателей, есть нюансы: старые потрепанные батареи, старая мебель, ДСП-листы вместо стекла в некоторых зонах…

Помещение рынка

Ободранные батареи

Но "вишенка на торте" — протекающая крыша и трещины наверху между перекрытиями. В результате из-за дождя с крыши интенсивно капает вода. Эту проблему на "Житнем" решают… ведрами. Именно в поставленные емкости капает с крыши вода. Однако не везде.

Протекающая крыша помещения

На первом этаже

Некоторые протекающие зоны на крыше находятся над первым этажом, и время от времени капли падают на покупателей и продавцов внизу.

Беспорядок на Житнем рынке

Мокрый пол после дождя

В старину рынок занимал целый квартал

Житний рынок известен еще с давних времен. В старину рынок в Киеве занимал целый квартал. Сейчас это здание 1980 года постройки, построенное по проекту советских архитекторов Мониной, Штолька и конструктора Беднарского на месте расположения центра исторического рынка.

В общей сложности здания 44 года, но оно находится в неплохом состоянии, по крайней мере снаружи. Она считается культурным наследием так называемого советского модернизма. Также рынок украшен уникальным панно "Из варяг в греки" – его изготовили из металла в 1980 году специально к открытию нового здания.

После 1991 года рынком как объектом государственной собственности руководит одноименное коммунальное предприятие. На рынке работает ряд продовольственных и непродовольственных отделов; поэтому киевляне довольно часто пишут, что рынок немного напоминает некий центр советской эпохи среди современного города. Также на рынке очень часто проводятся традиционные для Киева продовольственные ярмарки.

Забитые пленки стены на Житнем рынке

Как сообщалось ранее, в 2022 году немецкий предприниматель Флориан Болен, управляющий сетью ресторанов Tarantino Family, планировал инвестировать в обновление здания "Житнего рынка". Согласно договору арендатора обязали за собственные средства провести капитальный ремонт (реконструкцию) здания крытого рынка. Арендная плата за месяц составляла 1,2 млн. гривен.

Впрочем, уже в июне 2023-го выяснилось, что заявленный как "надежный инвестор" Флориан Болен не выполнил своих обязательств, и КП "Житний рынок" подало на него в Хозяйственный суд Киева за неуплату арендной платы. Как оказалось, ООО "Танджерин" до 12 июня 2023 г. за три месяца задолжало почти 4 млн грн арендной платы и еще 628 тысяч гривен пени, инфляционных потерь и прочего.

Начались долгие судебные слушания по этому вопросу, ведь свои долги "Танджерин" так и не погашало.

А в июле 2023 года Антимонопольный комитет Украины выявил признаки сговора между участниками предыдущего аукциона по передаче в аренду "Житнего рынка" и начал свое расследование.

Вход в помещение рынка

Примечательно, в июне прошлого года земельный участок более 1 гектара под зданием рынка официально передали в постоянное пользование КП "Житний рынок" с исключительным назначением — эксплуатация рынка.

Ранее "Телеграф" писал, что активисты призывают сохранить историческое здание Исаака Грубера, оказавшееся под угрозой сноса. На его месте ООО "Златовлад", связанное с эксфутболистом Андреем Шевченко, планирует построить офисный центр с подземным паркингом.