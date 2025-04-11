Сколько китайцев воюет на стороне России. Зеленский назвал цифры

Кремль вовлекает в войну еще одну нацию

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в составе российских оккупационных войск воюет "по меньшей мере несколько сотен граждан Китая". И это может указывать на то, что Россия пытается продолжить войну любой ценой.

Об этом глава государства заявил во время 27-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Зеленский подчеркнул, что китайские военные в составе армии РФ показывают, что солдат КНДР Кремлю недостаточно.

"По состоянию на данный момент мы располагаем информацией, что, по меньшей мере, несколько сотен граждан Китая воюют в составе оккупационных сил России. Это значит, что Россия очевидно пытается продолжить войну, даже за счет жизней китайцев", — подчеркнул президент.

Зеленский считает, что китайские военные пытаются закрыть пробелы в армии оккупантов. Но втягивание в войну с Украиной еще одной нации не допустимо. Именно поэтому Запад вместе с Украиной должен приложить максимум усилий, чтобы война закончилась.

Напомним, что украинский политик и общественный деятель Валерий Чалый уверен, что Украина сможет извлечь пользу из взятых в плен китайских военных. Так как они стали мощным рычагом влияния на дипломатической арене.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Пекин остро ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о китайских пленных.