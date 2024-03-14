Застройщики разрушают подвалы дворца последнего гетмана Украины в Киеве

Застройщик уже уничтожил свод подземного яруса

В центре Киева, на Печерске, во время "капитального ремонта" разрушают подвалы дворца Кирилла Разумовского, последнего гетмана Войска Запорожского. Этот деревянный дворец был построен в 1780-х годах на месте современной Арсенальной площади, но впоследствии разобран и перевезен в имение Разумовского в Яготине.

Остатки дворца, две одноэтажные службы конца 19 века и двухэтажный флигель середины 19 века, вошли в свод памятников и составляли часть комплекса зданий Киевской крепости. Об этом сообщает столичный краевед Антон Короб.

Уничтожение подвалов

"Как описывает Ф. Эрнст в путеводителе по Киеву 1930 года ("Киев: Проводник"): "Первый по площади слева почву с усадьбой и двумя продолговатыми строениями нанимал во второй половине XVIII века у Никольского монастыря последний гетман и один из богатейших Украины — К. Г. Разумовский. В 1780-е гг. здесь был построен огромный деревянный дворец, садовый фасад которого был обращен в Днепровую долину. Главный фасад выходил на прямоугольный двор, по сторонам которого, перпендикулярно улице, шли флигели. На строительство дворца потрачены огромные средства, но в нем никто не жил. В 1797 году здесь, с разрешения Разумовского, поселился тогдашний киевский генерал-губернатор граф И. П. Салтыков. Тогда здесь еженедельно устраивали балы, фейерверки, иллюминации, и "он казался волшебным, когда в летнюю ночь сверкал огнями" вспоминал Ф.Ф. Вигель (живший через улицу напротив этого дворца). Чуть позже, когда началась война с турками, к Разумовскому прибегли за разрешением разместить во дворце часть войска. Возмущенный магнат приказал немедленно разобрать дворец и перевезти его в свое имение "Яготин" на Полтавщине. От Киевского дворца оставались самые дворовые флигели. Из них правый (ближе к "Малому Николаю") деревянный флигель сохранился до сих пор.…". Судя по тому, что последующая война с османами началась в 1806 году, дворец достоял до этого времени и попал на план Меленского в 1803 году. Упомянутый Эрнстом флигель было разрушено через несколько лет для постройки жилого дома командного состава КВО в 1930-е гг. по проекту Й. Каракиса", — вводит в экскурс прошлого Короб.

Реконструированный флигель Инженерного двора

Историческое сооружение

Он добавляет, что в первой половине 19 века усадьба перешла под контроль военного ведомства, став частью Инженерного двора Киевской крепости. Со временем от комплекса остались только два сооружения, сохранившие свой исторический облик: одноэтажные службы конца 19 века и двухэтажный флигель середины 19 века.

Самое старое здание квартала

Однако застройщику ООО "СОБИ" было предоставлено разрешение на "капитальный ремонт" этих исторических зданий, фактически — реконструкцию с надстройкой. Без проведения археологических исследований застройщик уже уничтожил свод подземного яруса.

Паспорт объекта

Визуальный обзор показывает, что фундамент одноэтажных служб слишком массивный для такого здания. Это свидетельствует о том, что на этом месте раньше находился более крупный объект, вероятно, дворец Разумовского. Деревянный дворец на утесе не мог быть построен без массивных устоев, которые могли образовывать целый полуподвальный цокольный этаж.

Адресная табличка, которой уже нет

"При наложении карт 1799 и 1803 года мы видим, что здание служб возведено непосредственно на месте дворца Разумовского. Судя по тому, что последующая война с османами началась в 1806 году, дворец достоял до сих пор и попал на план Меленского 1803 года. Дворец на самом утесе не мог быть сооружен без массивных основ, которые могли образовывать целый полуподвальный цокольный этаж. Для аналогии можно зайти в ресторан в цокольном полуэтаже дома Ипсиланти, который был возведен соседом Вигелем на десяток лет позже дворца Разумовского и имеет схожие сводчатые перекрытия – рассказывает краевед.

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