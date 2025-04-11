Утки заблудились в Тернополе и гуляли улицами города. Курьезный момент попал на видео

Птицы несколько часов бродили по городу

На улицах Тернополя местные жители заметили странность, которая вызвала немало вопросов. Ведь пара уток бродила среди домов вдали от водоемов.

Об этом сообщила корреспондентка "Телеграфа". По ее словам, местные уток заметили в обед во время дождя.

Птицы бродили по улицам, будто заблудились, что хорошо видно на видео. В то же время точно неизвестно это дикие или домашние птицы. Ведь есть вероятность, что они просто сбежали из домашнего хозяйства.

Утки заблудились в Тернополе

Утки заблудились в Тернополе

На видео и фото видно, что одна из уток имеет характерную зеленоватую голову и белую полоску на шее, а другая птица — коричневатого цвета. Утки в течение нескольких часов бродили по улицам города, периодически клюя зеленую траву на клумбах.

Напомним, недавно в Кропивницком местные жители запечатлели на видео необычную картину: уткам понравилась огромная лужа на улице Шульгиных и они плавали в ней, как в настоящем озере.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Тернополе мужчина рассчитывался на кассе со спокойно сидевшим на его плече голубем. Как выяснилось из комментариев, этот мужчина довольно известная личностью в городе. Он ежедневно прогуливается по Тернополю в таком необычном сопровождении, торгует на местном базаре.