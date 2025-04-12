Самая дешевая электроэнергия будет с этим счетчиком: как его установить и сколько это стоит

Трехзонный учет электроэнергии – шанс значительно уменьшить свои счета, но не для всех

Если вы привыкли включать стиральную машину, бойлер или обогреватель ночью, стоит задуматься о переходе на зонный учет энергии. Выгодным будет тариф на две зоны — с 23 по 7 стоимость электроэнергии будет вдвое ниже. Но наименьшая стоимость электроэнергии при трехзонном учете. Особенно выгодно это тем, кто потребляет более 500 кВт·ч в месяц.

Особенность трехзонного тарифа – стоимость электроэнергии в ночное время – всего 1,73 грн за кВт·ч. Однако следует знать, что этот тариф предусматривает повышенную цену в пиковые часы — с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — 6,48 грн за кВт·ч. Лучше всего его использовать, если точно уверены в распределении затрат.

Тарифы на электроэнергию при использовании зонированных счетчиков

Как перейти на учет по зонам и какой счетчик купить

Счетчики бывают однофазные и трехфазные в зависимости от потребностей сети. На их можно установить оба варианта зонного учета. Важно знать, если у вас установлен многозонный счетчик, заявку на перепрограммирование можно подать онлайн.

Если у вас свой счетчик – нужно произвести входной контроль и параметризацию. Это делается в центре обслуживания бесплатно, в течение двух недель. После этого следует обратиться в РЭС с заявлением о замене. Сам счетчик обойдется в 2-3 тысячи грн плюс услуга установки в соответствии с тарифами поставщика услуги.

Также заказать счетчик можно на сайте оператора – в ДТЭК это стоит 3999 за однофазный и 6999 за трехфазный счетчик. В цене учтены все платежи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что к 30 апреля в Украине закреплена общая цена на электроэнергию 4,32 грн/кВт∙час. Для помещений с электрическим отоплением первые 2000 кВт стоят дешевле — 2,64 грн/кВт∙ч. Эта льгота также истекает 30 апреля.