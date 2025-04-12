Украинский политолог Сергей Таран: Келлог предложил неудачное сравнение Украины с Берлином

Об умении читать дальше, чем заголовок, или как нас "оккупировал" Келлог.

Никто до сих пор не воспринимал всерьез перспективы европейской миротворческой миссии в Украине, потому что гарантии безопасности на нее не давали американцы. А без этих гарантий ни один европейский солдат не решился бы зайти на территорию Украины. И здесь – сенсация! Не просто американец, а целый спецпредставитель Трампа Кит Келлог поддерживает такую миссию, и даже заявляет, что США могли бы координировать мероприятие европейских войск в Украине. Более того — даже чертит территории, куда бы могли зайти французы и британцы.

Правда, Келлог предложил неудачное сравнение Украины с Берлином времен холодной войны. Но в оригинале статьи и близко речь не идет о западной "оккупации", а если речь идет, то лишь о временной оккупации Россией украинских территорий.

Как и не говорится в плане Келлога ни о каком административном контроле над Украиной. А только об одном из силовых механизмов ("reassurance force") поддержки прекращения огня.

Однако, самая мудрая часть украинского Facebook гневно постит карты "разделения Украины" и орет, что "нас собираются оккупировать!". Ну, так вы определитесь сначала, что вам ближе: широчайшее военное привлечение европейцев при поддержке американцев или хайп в Facebook?

Но самая мудрая часть соцсети все равно может не переживать — на этот план не согласится Путин. И потому тоже не поддержит Трамп.

Источник — Facebook-страница Сергея Тарана.