Многострадальный Житний рынок сняли с аукциона: подробности о решении КГГА

После 40 лет эксплуатации он нуждается в капитальном ремонте.

Аукцион по предоставлению в аренду Житнего рынка был остановлен по решению Киевской городской государственной администрации. На принятие этого решения повлияла общественность, обратившаяся в Департамент коммунальной собственности с просьбой отменить проведение аукциона 15 апреля.

Об этом сообщает КГГА. Отмечается, что дальше департаменты совместно с общественностью наработают обновленные условия для будущего инвестора, которые позволят создать и воплотить оптимальную концепцию возрождения рынка.

"Учитывая резонанс среди общества Киева относительно сохранения "Ржаного рынка" и его целевого назначения, мы приняли решение не проводить аукцион сейчас, наработать вместе с киевлянами новые условия конкурса и требования к потенциальному арендатору. На это нам нужно дополнительное время", — отметил директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков.

Более того, по его словам, главным условием аренды Житнего рынка останется срочное проведение капитального ремонта и сохранения функционала, потому что Житний рынок на Подоле – один из старейших рынков Киева. Отмечается, что его современное помещение построили еще в 1980 году. Но после 40 лет эксплуатации оно нуждается в капитальном ремонте.

"В то же время, именно видение концепции возрождения рынка обязательно должно быть согласовано с киевлянами. Над этим и будут работать в ближайшее время профильные департаменты совместно с представителями общественности", — добавляется в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, выступивший против аукциона с Житнего рынка, готов сам участвовать в торгах. Он отметил, что очень обеспокоен судьбой исторического здания на Подоле, но не имеет никаких юридических полномочий, чтобы что-то изменить.