На встрече "Рамштайн" создали Коалицию РЭБ: что это такое

В новый союз входят десять стран

В пятницу, 11 апреля, в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины на встрече "Рамштайн" министр обороны Рустем Умеров вместе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом официально объявил о запуске новой Коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram. РЭБ является критически важной частью современной войны.

"Это уже девятая коалиция, созданная в рамках формата "Рамштайн". К инициативе присоединились 10 государств, включая Украину, подписавших совместное Письмо о намерениях", – говорится в публикации.

Коалиция РЭБ сосредоточится на:

- закупке оборудования

- обучении и подготовке специалистов

- разработке политик и доктрин в сфере РЭБ

"РЭБ — критически важный компонент современной войны. Без эффективной радиоэлектронной защиты ни одно подразделение не может быть полноценно боеспособным. Запуск коалиции позволит координировать усилия и комплексно реагировать на нужды Сил обороны", — пояснили в военном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны, цель создания коалиции — не только удовлетворение текущих потребностей ВСУ в средствах РЭБ, но и закладка фундамента для долгосрочного развития этого направления.

Ранее заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, что "Шахеды" стали в разы более опасными. Они разбрасывают взрывоопасные предметы.