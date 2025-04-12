И поговорить, и деньги заработать: коммуникабельным пенсионерам предлагают интересную работу в Виннице

Работодатель предлагает официальное трудоустройство

Для пенсионеров, любящих общаться с людьми, появилась несложная работа. Государственный банк ищет операторов на входящую телефонную линию в Виннице.

Работодатель предлагает гибкий график работы и заработную плату от 17 до 25 тысяч гривен. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных ресурсов поиска работы.

Основные обязанности работника – консультировать клиентов банка по телефону по обслуживанию банковских карт, проверять транзакции, предоставлять информацию о графике работы отделений и наличии наличных денег в банкоматах.

График работы – от 6 часов в день, 5 дней в неделю. Смены бывают с 7:00 до 16:00, с 13:00 до 22:00 или с 7:00 до 22:00, с предусмотренными перерывами на отдых и обед.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные. Для новых работников проводят трехнедельное оплачиваемое обучение. Зарплата состоит из почасовой ставки от 70 гривен плюс бонусы.

Требования к кандидатам: свободное владение украинским языком, умение работать с компьютером и отсутствие судимости. Вакансия подходит не только пенсионерам, но и студентам и людям с инвалидностью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "продвинутым" пенсионерам предлагают стабильный заработок и хорошие условия. Но эта работа подойдет только людям, которые ладят с компьютерами, мессенджерами и оргтехникой.