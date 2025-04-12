Мобильная связь по-советски: митрополит ПЦУ пожаловался на Kyivstar

В настоящее время компания не отреагировала на жалобы

Митрополит Белоцерковский, представитель Киевской Митрополии ПЦУ Евстратий Заря объявил о прекращении почти 20-летнего сотрудничества с мобильным оператором Kyivstar. В своем посте он рассказал, как попытка восстановить электронную SIM-карту превратилась в длительный и безрезультатный процесс, отмеченный безразличием к клиенту.

Как отметил мужчина на своей Facebook-странице, несмотря на неоднократные обращения к представителям компании и предоставление всех необходимых документов, процедура верификации личности оказалась чрезмерно сложной и безрезультатной.

По словам митрополита, даже официальный отказ ведомства выглядел абсурдно: Kyivstar ссылался на то, что "отсутствует информация с фотокопиями кардхолдера SIM-карты, на котором изображены цифры ICC-кода", хотя речь шла об электронной SIM-карте, которая никогда не имела физического носителя.

"В то же время средства ежемесячно списывать со счета за не предоставляемую услугу никто не забывает. И вывести остаток средств из номера невозможно, потому что доступа к номеру телефона нет", — поделился Евстратий Заря.

Спикер киевской церкви сравнил свой опыт с советскими реалиями, где на первый план получалась формальность, а не качество обслуживания. Он также добавил, что возможность сохранить свой номер благодаря MNP (переносу номера) позволяет выбирать лучшего оператора без лишних потерь.

"Хотя и не планировал этого, говорю компании — прощайте!", — добавил Заря.

Пока компания не отреагировала на жалобы церковного служителя.

К слову, это уже не первый случай, когда митрополит разрывает давние отношения с большими структурами из-за неудовлетворительного сервиса. 2 года назад он прекратил многолетнее сотрудничество с одним из крупнейших банков Украины по аналогичной причине и, по его словам, ни дня об этом не пожалел.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из абонентов принял предложение попробовать бесплатно "Киевстар ТВ". Мужчине не понравилось и он решил отказаться, спросив, как это сделать у Kyivstar.