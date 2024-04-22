Взломали страницу и льют грязь? Руководитель столичного лицея отреагировала на хейт из-за ее фото и возраста

Наталия Барчук рассказала "Телеграфу" о заказном характере ее дискредитации

Руководитель киевского лицея "Престиж", что в Соломенском районе города, Наталия Барчук, отреагировала на волну хейта, который поднялся на днях в соцсетях из-за ее назначения, а также из-за некоторых фотографий девушки из соцсетей, которые начали распространяться в интернете.

В комментарии "Телеграфу" педагог сообщила, что неизвестные взломали ее прежнюю страницу в одной из социальных сетей и начали распространять отдельные откровенные снимки для дискредитации.

– Кроме того, что кто-то сломал старую страницу и распространяет компрометирующие факты, унижающие мою честь и достоинство, я уточнений предоставить не могу. Думаю, что свои субъективные суждения вам лучше объяснят заказчики этих статей, – отметила Наталия Барчук.

Напомним, ранее в районной группе Los Solomas в Facebook пользовательница Дарья Васильева распространила сообщение о назначении 33-летней Барчук директором лицея и раскритиковала педагога за некоторые ее откровенные снимки в соцсетях, русский язык этих аккаунтов, визиты в оккупированную Брянку в Луганской области, фото в советской пилотке и тому подобное. Пост о новом назначении в лицее спровоцировал впоследствии оживленные дискуссии и волну хейта, иногда даже с элементами сексизма и эйджизма.

Как сообщалось, на прошлой неделе Тернопольская областная библиотека для детей угодила в скандал из-за дискриминации внутренне перемещенного мальчика. Так, работники библиотеки отказывались давать школьнику книги из-за того, что он может их испортить и написать на страницах "Слава России".

Также "Телеграф" писал, как из-за назначения Олеси Илащук на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Болгария разразился настоящий скандал, а дипломат несколько раз нарывалась на мощную бурю негатива в соцсетях из-за своего внешнего вида.