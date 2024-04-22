Зламали сторінку та ллють бруд? Керівниця столичного ліцею відреагувала на хейт через її фото і вік

Наталія Барчук розказала "Телеграфу" про замовний характер її дискредитації

Керівниця київського ліцею "Престиж", що у Солом'янському районі міста, Наталія Барчук, відреагувала на хвилю хейту, який здійнявся цими днями у соцмережах щодо її призначення та деяких світлин з її соцмереж, які почали ширитися в інтернеті.

У коментарі "Телеграфу" освітянка повідомила, що невідомі зламали її колишню сторінку в одній з соціальних мереж та почали поширювати окремі відверті знімки для дискредитації.

– Крім того, що хтось зламав стару сторінку і поширює компрометуючі факти, які принижують мою честь і гідність, я уточнень надати не можу. Думаю, що свої суб'єктивні судження вам краще пояснять замовники цих статей, – зазначила Наталія Барчук.

Нагадаємо, раніше в районній групі Los Solomas у Facebook користувачка Дарина Васильева поширила допис про призначення 33-річної Барчук директоркою ліцею та розкритикувала освітянку за деякі її відверті знімки у соцмеражах, російську мову цих акаунтів, візити в окуповану Брянку на Луганщині, фото у радянській пілотці тощо. Пост про нове призначення в ліції спровокував згодом жваві дискусії і хвилю хейту, подекуди навіть з елементами сексизму та ейджизму.

Як повідомлялось, минулого тижня Тернопільська обласна бібліотека для дітей вскочила у скандал через дискримінацію внутрішньо переміщеного хлопчика. Так працівники бібліотеки відмовлялись давати школяру книги через те, що він може їх зіпсувати та написати на сторінках "Слава Росії".

Також "Телеграф" писав, як через призначення Олесі Ілащук на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Болгарія спалахнув справжній скандал, а дипломатка кілька разів наривалася на потужну бурю негативу в соцмережах через свій зовнішній вигляд.