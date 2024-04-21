"Пилотка", откровенные селфи, вояжи в "лнр": в Киеве разразился громкий скандал вокруг директора лицея (фото)

Учебное заведение "Престиж" в спальном районе города возглавила новая 33-летняя руководительница, часть родителей в шоке

В Соломенском районе Киева известный лицей "Престиж" (ул. Героев Севастополя 42а) возглавила новая директор Наталия Барчук, что спровоцировало волну недовольства и громкий скандал в соцсетях. В частности, как сообщила пользовательница Дарья Васильева в Facebook-группе Los Solomas, к обязанностям руководителя учебного заведения новая топ-менеджер приступила с 12 апреля. До этого два года исполнял обязанности директора лицея один из заместителей.

Как стало известно, Барчук в 2016 году окончила НПУ имени Драгоманова, имеет первую категорию, по одному году работала в администрации двух школ Соломенского района. Она — родом из ныне оккупированной Брянки Луганской области.

Источники "Телеграфа" в "Престиже" подтвердили назначение нового молодого руководителя заведения: "В субботу, 20 апреля, в лицее состоялся День открытых дверей, на котором родителям и ученикам представили нового молодого директора. Она также отвечала на вопросы, которые интересовали родителей и педагогов. Барчук действительно 30-ть с чем-то лет, и она уже переняла управленческие дела".

Такое внезапное изменение руководства естественно вызвало интерес со стороны учащихся и некоторых родителей к личности новой руководительницы. При этом пользователи Facebook указывают, что о новом директоре удалось узнать больше благодаря ее страницам в соцсетях (открытых для юзеров до 20 апреля).

Так, в частности, в запрещенной в Украине сети VКонтакте зарегистрирована страница "Тата Барчук" с якобы фотографиями директора. Юзеры обращают внимание, что страница ведется на русском языке, там есть немало откровенных селфи педагога, подтверждение визитов на оккупированную территорию Донбасса и даже снимки в советской "пилотке". Последний раз пользователь Тата Барчук была ВКонтакте 19 апреля.

"3.01.2022 постится видео, где она приезжает ночью домой в оккупированную с 2014 года Брянку; 07.07.2021 постится фото из ночного клуба в оккупированной Брянке (то есть приезжает туда не только к родителям); распространяет пост ГОУ ЛНР Брянковский УВК №5, на группу которого она подписана (восхваляющая оккупационную администрацию российской федерации в оккупированной части Луганской области), и рассказывает, как бравый инспектор ГПС ГИБДД посетил ребят из учебного заведения (действия явно содержат признаки уголовного правонарушения, предусмотренного по ст.436-2); постоянно постится фото достаточно странного для просветительницы содержания, например, подписывет их "Практикую прогибы". Обратите внимание, что все — на фоне отсутствия постов о широкомасштабном вторжении, каких-либо сборов для ВСУ или постов патриотических настроений", — возмутилась Дарья Васильева.

Вместе с тем в комментариях под этим постом другие пользователи также выражают недовольство с раздражением собственно и из-за назначения такой молодой специалистки, и особенно некоторыми ее фотографиями (иногда откровенными) в соцсетях.

"Лицей "Престиж" занимает постоянно топовые места в рейтинге г.Киева (например, 4 место в 2023-м). Поэтому назначение Барчук Н.М. на должность директора лицея "Престиж" возмущает и шокирует родителей нашего лицея! Мы обеспокоены, что Лицей возглавило лицо, нарушающее закон", — добавила Васильева.

Журналисты "Телеграфа" пытались связаться с Наталией Барчук и администрацией лицея для получения комментариев. Впрочем, на момент публикации новости ни топ-менеджер, ни официальные представители заведения на звонки не отвечали.

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