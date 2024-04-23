Нашествие змей в Киеве: вьются в клубки прямо посреди города (видео)

Они не реагируют на прохожих

В Киеве заметили гнездо змей в центре города. Киевляне видят пресмыкающихся не только в парках и зеленых зонах, но и в щелях между старыми домами и тротуарами.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Труха Киев". На видео видно до десятка змеев.

Они не реагируют на людей.

В комментариях люди пишут, что это ужи.

"Это разновидность ужа, есть с желтыми пятнами на голове, а у этих шахматный рисунок на теле и окрас светлее, из-за этого рисунок их часто путают с гадюками. Водяной уж", — отмечают в комментариях.

Остальные пользователи сети не согласны с этим. Они считают, что это гадюки и они опасны.

"Это же гадюка", "На предыдущем видео ужи. А тут прям на гадюк похожи" — комментируют видео читатели канала.

"Обычные ужи… Весна, размножаются ничего не обычного!", – утверждают пользователи телеграмму.

Также не обошлось и без шуток.

Отмечаем, такие "клубки" — это не что иное, как природное явление, которое можно наблюдать только в разгар брачного сезона. Это время, когда змеи собираются для спаривания.

Готова к этому самка становится центром внимания для десятков, а то и сотен самцов. Они не сражаются между собой, не проявляют агрессии.

Однако многих людей пугает зрелище большого скопления змей в одном месте.

Ранее "Телеграф" писал, что в КГГА ответили, начнется ли в Киеве пляжный сезон. Власти столицы просят людей позаботиться о собственной безопасности.