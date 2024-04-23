Начнется ли в Киеве пляжный сезон: в КГГА дали ответ

Власти столицы просят людей побеспокоиться о собственной безопасности

Этим летом жители и гости Киева не смогут отдохнуть на пляжах столицы и искупаться в местных водоемах. Все дело в том, что массовое скопление людей может помешать их беспрепятственному доступу к укрытиям во время воздушной тревоги или вражеского обстрела.

Столичные власти настоятельно рекомендуют людям воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, стало известно, что в Киеве не планируют официально открывать пляжный сезон, а горожанам рекомендуют воздержаться от посещения пляжей из соображений безопасности.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как и предыдущие два года, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, чтобы избежать массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и убежищам во время воздушной тревоги.

Вместе с тем, специалисты будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка на пляжных территориях и в зонах отдыха: обслуживать инженерные сети, убирать и осуществлять санитарную обработку территорий и так далее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве обмелевшее озеро Синее собрались "воскрешать" за огромные деньги из бюджета. В первую очередь, здесь планируют провести расчистку водоема, а затем уже заняться облагораживанием территории.