Нашестя змій у Києві: в'ються у клубки просто посеред міста (відео)

Вони не реагують на прохожих

У Києві помітили кубло змій у центрі міста. Кияни бачать плазунів не лише у парках та зелених зонах, але й у щілинах між старими будинками та тротуарами.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Труха Київ". На відео видно до десятка зміїв.

Вони не реагують на людей.

У коментарях люди пишуть, що це вужі.

"Це різновид вужа, є з жовтими плямами на голові, а в цих шахматний малюнок на тілі й забарвлення світліше, через цей малюнок їх часто плутають з гадюками. Водяний вуж", — зазначають у коментарях.

Інші користувачі мережі не згодні з цим. Вони вважають, що це гадюки й вони небезпечні.

"Це ж гадюка", "На попередньому відео вужі. А тут прям на гадюк схожі" — коментують відео читачі каналу.

"Звичайні вужі.. Весна, розмножуються нічого не звичайного!", — стверджують користувачі телеграму.

Також не обійшлося і без жартів.

Зазначаємо, такі "клубки" — це не що інше, як природне явище, яке можна спостерігати лише в розпал шлюбного сезону. Це час, коли змії збираються для спарювання.

Готова до цього самка стає центром уваги для десятків, а то й сотень самців. Вони не борються між собою, не виявляють агресії.

Однак багатьох людей лякає видовище великого скупчення змій в одному місці.

Раніше "Телеграф" писав, що у КМДА відповіли, чи розпочнеться у Києві пляжний сезон. Влада столиці просить людей потурбуватися про власну безпеку.