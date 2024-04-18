Когда в школах Киева раздастся последний звонок: в КГГА назвали дату
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В этом году учебные заведения не прекращали образовательный процесс
Праздник последнего звонка в школах Киева состоится 31 мая. В этом году в столице образовательный процесс осуществлялся в соответствии с утвержденными программами.
Об этом сообщает КГГА. В администрации отмечают, что такое решение было принято с учетом того, что учебный год не был прерван и каникулы не смещались.
"Организация комфортных условий обучения во время военного положения была первоочередной задачей для всех школ столицы. За счет городского бюджета заведения общего среднего образования Киева были максимально подготовлены к работе в нынешних условиях. Нам удалось не только наладить интернет в укрытиях, являющихся одним из главных рычагов. Также были четко организованы дистанционное обучение и работа школ во вторую смену, что позволило эффективно работать всем учебным заведениям", – заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Для выпускников 11 классов в мае рекомендуется использовать модель трансформера для подготовки к национальному мультипредметному тесту (НМТ). Это значит, что из классно-урочной системы обучения учебные заведения переходят на индивидуально-групповую модель.
Департамент образования и науки предлагается выдавать документы по такому графику:
- с 31 мая по 7 июня – свидетельство о получении начального образования;
- с 13 по 19 июня – свидетельство о получении базового среднего образования;
- с 20 по 26 июня – свидетельство о получении полного общего среднего образования.
Ранее "Телеграф" писал, что из-за похолодания в энергосистеме возник дефицит мощности. Поэтому в Киеве и других городах возможны перебои с электроснабжением.