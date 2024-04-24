Киевская детская железная дорога торжественно откроет новый сезон: подробности

Познакомьтесь ближе с миром железной дороги

В Киеве возобновляет работу детская железная дорога, которая находится в Сырецком парке. Торжественное открытие сезона состоится уже в субботу, 27 апреля.

Перед открытием нового сезона юные железнодорожники прошли теоретическое обучение и уже готовы встречать своих первых пассажиров. Об этом сообщили на официальной странице "Укрзализныци" в Фейсбук.

Так, киевская детская железная дорога открывает весенне-летний сезон и приглашает всех желающих совершить поездку на настоящем тепловозе, проехаться узкоколейкой в городских парках и ближе познакомиться с миром железной дороги.

Интересно, что здесь перевозкой и обслуживанием пассажиров занимаются юные железнодорожники, которые в дальнейшем планируют стать профессиональными машинистами, путейцами, проводниками и дежурными. Отмечается, что перед открытием каждого нового сезона юные железнодорожники проходят теоретическое обучение.

На киевской детской железной дороге поезд состоит из шести пассажирских вагонов, которые везет тепловоз. За время одной поездки он проезжает около 6 километров, на путь при этом тратится около получаса. Во время всего следования, пассажиры будут находиться в осовременных вагонах с LED-освещением и комфортными местами для сидения.

Киевская детская железная дорога находится в Сырецком парке на улице Парково-Сырецкая, 4. Сюда удобно доехать кольцевой электричкой до станции Сырец.

Стоимость билетов: детский — от 50 гривен, взрослый — от 100 гривен. Дети до трех лет — бесплатно.

Время работы: движение поездов в мае, сентябре и октябре в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00. В июне-августе — по четвергам и пятницам с 11:00 до 17:00, в выходные дни с 10:00 до 19:00.

Киевская детская железная дорога находится в Сырецком парке

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что уровень воды в Днепре продолжает повышаться и Киев затапливает. В связи с этим, по городу был объявлен І (желтый) уровень опасности гидрологических явлений.