Без опыта и с проживанием: какую работу предлагают в Киеве с ежедневной оплатой

Некоторые столичные работодатели готовы ежедневно рассчитываться со своими сотрудниками

Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда. Работодатели готовы брать к себе в команду людей различного возраста и ежедневно выплачивать сотрудникам заработную плату.

На сайтах по поиску работы можно найти вакансии, в которых предлагается разнообразная работа для кандидатов даже без профильного образования. Интересно, что работодатели готовы брать к себе в команду женщин, мужчин, студентов и пенсионеров.

Редакция "Телеграфа" решила собрать самые интересные вакансии, которые предлагают всем заинтересованным в Киеве неплохую зарплату с ежедневными выплатами и даже бесплатное проживание.

Разнорабочий

В Киеве есть множество вакансий для людей без опыта работы и профильного образования. Все желающие могут попробовать свои силы в качестве разноробочего.

Кандидатам готовы предоставить жилье. Зарплата выплачивается в конце каждого рабочего дня.

Требования к кандидатам:

ответственность

пунктуальность

отсутствие вредных привычек

Зарплата: от 24 тысяч гривен в месяц

Курьер на доставку документов

На полный рабочий день в Киеве можно устроиться курьером. В обязанности будет входить доставка документов и различных накладных. График: 5/2 с 11:00 до 17:00.

Готовы взять человека без опыта, студента и подростка. Оплата в конце каждого рабочего дня.

Требования к кандидатам:

ответственность

пунктуальность

отсутствие вредных привычек

Зарплата: от 25 тысяч гривен в месяц

Официант в караоке-лаунж

В молодой коллектив караке-лаунж ONE HUNDRED требуются позитивные, энергичные сотрудники. Кандидатам готовы предложить приятный график работы — 3-4 дня в неделю и ежедневный расчет. Готовы взять студента.

Требования к кандидатам:

позитивный настрой

пунктуальность

грамотно поставленная речь

желание учиться и развиваться

привлекательная внешность

умением работать в коллективе

Зарплата: от 30 тысяч гривен в месяц

Промоутер

В Киеве требуется на работу промоутер. Соискателям готовы предоставить жилье. Оплату обещают в конце каждого рабочего дня — согласно объявлению в день промоутер будет зарабатывать 1500 гривен. Всему обучают в процессе работы.

График: 6/1 с 08:00 до 18:00.

Задачи, которые выполняют промоутеры: раздача листовок, рекламных материалов, проведение дегустации продукции, выдача подарков за покупку, консультирование о конкретном продукте.

Требования к кандидатам:

пунктуальность

ответственность

доброжелательность

желание учиться и развиваться

Зарплата: от 23 180 гривен в месяц

Строитель

В столице все желающие могут попробовать свои силы на стройке. В обязанности кандидата будет входить выполнение строительных работ согласно указаниям руководителя.

Обязательное условие — это соблюдение правил безопасности на строительной площадке. Зарплаты выплачивают ежедневно. Работодатели обещают гибкий график работы и возможность профессионального роста и обучения.

Требования к кандидатам:

хорошая физическая форма

пунктуальность

ответственность

желание учиться и развиваться в строительной отрасли.

Зарплата: от 20 тысяч гривен в месяц

Администратор обработки интернет заявок

Суть работы — помощь менеджеру в обработке входящих сообщений и рассортировка писем по категориям. Занятость — подбирается на собеседовании. Зарплату выплачивают в конце каждого рабочего дня. Ставка за смену — 1100 гривен.

Требования к кандидатам:

пунктуальность

ответственность

желание развиваться

внимательность

Зарплата: 30 тысяч гривен в месяц

Мастер маникюра и педикюра

В Киеве в студию сети NUDE nailsbar набирают мастеров маникюра и педикюра. Оплата каждую смену — 40% от стоимости услуг (от 1500 — 2000 грн/смена). Работа на материалах и оборудовании студии, все расходники одноразовые, соблюдение норм 3-ступенчатой стерилизации инструментов.

Требования к кандидатам:

профессиональное выполнение маникюра/педикюра в популярных техниках — классика, комби, аппарат

опыт работы от 6 мес

знание санитарных норм и правил гигиены

ответственность

пунктуальность

коммуникабельность

аккуратность

Зарплата: 30 тысяч гривен в месяц

Водитель на авто компании (топливо за счет компании)

Кандидатам предлагают гибкий график работы (1/1,2/2,3/3, 4/4,5/5) — вы выбираете сами сколько дней в неделю вам работать. Кандидату на должность водителя на авто компании предлагают выплаты каждый день, обеспечение топливом за счет компании, мойку и ТО за счет компании, а также реферальный бонус в размере 1000 грн за приведенного человека.

Требования к кандидатам:

Возраст от 19 лет

лет Минимальный стаж 1 год

год Отсутствие 130 ст

Зарплата: от 20 тысяч гривен в месяц

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