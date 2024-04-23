Потолок может рухнуть на головы: у станции метро "Оболонь" заметили протечки (фотофакт)

Люди возмущены бездействием киевских властей

После экстренного закрытия движения по шести станциям киевского метро из-за разгерметизации и подтопления, жители и гости столицы начали обращать пристальное внимание на состояние подземных тоннелей и, как оказалось, не зря. На этот раз внимание киевлян привлек переход на станции метро "Оболонь".

Людей возмутило состояние потолка, который выглядит достаточно изношенным и в любой момент может обрушиться на головы прохожих. Об этом сообщили киевляне в соцсети.

Так, в Оболонском районе Киева пассажиры обратили внимание на то в каком состоянии находится подземный переход на станции метро "Оболонь". Здесь на потолке виднеются трещины и разводы, а штукатурка буквально падает на головы людей.

Такое состояние потолка вызвано протечкой — киевляне отмечают, что здесь постоянно капает вода. Такая ситуация наблюдается на протяжении нескольких лет, однако столичные власти упорно не обращают внимание на данную проблему.

Плачевное состояние перехода

Стоит отметить, что потолок выглядит действительно изношенным и весь переход явно требует капитального ремонта. Пассажиров столичной подземки возмущает такое положение вещей и они бурно обсуждают данную ситуацию в соцсети.

Люди обвиняют столичные власти в бездеятельности и отмечают, что "Кличко не ездит на метро", а значит ему нет дела до состояния киевской подземки:

Состояние потолка в подземном переходе станции метро "Оболонь" пугает людей

Напомним, что на данный момент в Киеве полностью закрыты станции метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская" и "Демиевская".

Шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления, а потому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства на станции "Демиевская". По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности.

Кроме этого над "затопленной" станцией метро в Киеве произошло новое ЧП — здесь образовалась глубокая воронка и начал проседать грунт. Строители перекрыли значительный участок местности за ларьками и начали работы по укреплению конструкций. Кроме этого здесь провели масштабные геологические исследования.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, начнется ли в Киеве пляжный сезон. Власти столицы просят людей побеспокоиться о собственной безопасности и быть ответственными.