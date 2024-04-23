Киев затапливает: уровень воды в Днепре продолжает повышаться (фото)

На данный момент причин для беспокойства нет

В пределах Киева наблюдается стремительное повышение уровня воды в реке Днепр. За последние сутки вода успела подняться на целых 36 сантиметров и по состоянию на вторник, 23 апреля, уровень реки составляет 636 сантиметров.

В связи с этим, по городу был объявлен І (желтый) уровень опасности гидрологических явлений. Об этом рассказали в пресс-службе КГВА.

Так, в Киеве наблюдается резкое повышение уровня воды в Днепре. Всего за сутки вода успела подняться на 36 сантиметров и уровень реки оказался на отметке в 636 сантиметров над "0".

Уровень воды в Днепре продолжает повышаться

Согласно данным мониторинга — это самый высокий уровень воды этой весной. В связи с этим, по городу был объявлен І (желтый) уровень опасности гидрологических явлений. Однако на данный момент половодье Киеву угрозы не несет и причин для беспокойства нет.

Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массиве города вне опасности.

Уровень воды в Днепре продолжает повышаться

Уровень воды в Днепре продолжает повышаться

Уровень воды в Днепре продолжает повышаться

Температура воды в Днепре составляет 13 градусов С. Мониторинг нынешнего половодья продолжается.

Стоит отметить, что в минувшем году самый высокий показатель 23 апреля составлял 603 см над "нулем".

Уровень воды в Днепре продолжает повышаться

Для справки: Половодье — это фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся высоким и длительным подъемом уровня воды.

К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.

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