Київська дитяча залізниця урочисто відкриє новий сезон: подробиці

Познайомтеся ближче зі світом залізниці

У Києві відновлює роботу дитяча залізниця, що знаходиться у Сирецькому парку. Урочисте відкриття сезону відбудеться вже у суботу, 27 квітня.

Перед відкриттям нового сезону юні залізничники пройшли теоретичне навчання та вже готові зустрічати своїх перших пасажирів. Про це повідомили на офіційній сторінці "Укрзалізниці" в Фейсбук.

Так, київська дитяча залізниця відкриває весняно-літній сезон та запрошує всіх бажаючих здійснити поїздку на справжньому тепловозі, проїхатися вузькоколійкою в міських парках і ближче познайомитися зі світом залізниці.

Цікаво, що тут перевезенням та обслуговуванням пасажирів займаються юні залізничники, які надалі планують стати професійними машиністами, колійниками, провідниками та черговими. Зазначається, що перед відкриттям кожного нового сезону юні залізничники проходять теоретичне навчання.

На київській дитячій залізниці поїзд складається із шести пасажирських вагонів, які везе тепловоз. За час однієї поїздки він проїжджає близько 6 кілометрів, при цьому витрачається близько півгодини. Під час всього маршруту пасажири будуть знаходитися в осучасних вагонах з LED-освітленням і комфортними місцями для сидіння.

Київська дитяча залізниця знаходиться у Сирецькому парку на вулиці Парково-Сирецька, 4. Сюди зручно доїхати кільцевою електричкою до станції Сирець.

Вартість квитків: дитячий – від 50 гривень, дорослий – від 100 гривень. Діти до трьох років – безкоштовно.

Час роботи: рух поїздів у травні, вересні та жовтні у суботу та неділю з 10:00 до 19:00. У червні-серпні — по четвергах і п’ятницях з 11:00 до 17:00, у вихідні з 10:00 до 19:00.

Київська дитяча залізниця знаходиться у Сирецькому парку

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