Чиновница киевского метрополитена пойдет под суд: в чем ее обвиняют

Женщина рискует оказаться за решеткой

В столице будут судить чиновницу киевского метрополитена, которая нанесла материальный ущерб коммунальному предприятию более чем на 300 тысяч гривен. Женщину обвиняют в служебной халатности.

Сейчас досудебное расследование по данному делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Подробнее о произошедшем рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Так, в феврале текущего года киевским следователям удалось разоблачить начальницу сметного отдела КП "Киевский метрополитен", которая ненадлежащим образом исполняла свои служебные обязанности, что нанесло тяжкие последствия государственным интересам.

В ходе расследования было установлено, что между КП "Киевский метрополитен" и подрядчиком был заключен договор, который предусматривал проведение капитального ремонта коттеджей на базе отдыха "Метро", расположенных на территории Киева и области.

После этого чиновница подписала первичные сметные документы, в которых стоимость работ была значительно завышена.

Стоимость работ завысили в разы

Проведенная в рамках расследования экспертиза подтвердила, что сумма оплаты труда рабочих была увеличена более чем на 300 тысяч гривен.

Женщине сообщили подозрении в служебной халатности. Сейчас досудебное расследование по данному делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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