Ничего святого: в Киеве мужчина совершил дерзкое ограбление храма (фото)

Злоумышленнику грозит длительное тюремное заключение

В киевском храме Георгия Победоносца произошло дерзкое ограбление — здесь злоумышленник разбил стекло иконы и похитил ювелирные украшения, которые прихожане оставили в виде пожертвований. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам.

На данный момент мужчина находится под стражей. Подробности грабежа рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Так, столичные правоохранители получили информацию о том, что в храме Георгия Победоносца, расположенного в Соломенском районе Киева, было совершено ограбление.

В ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на территорию храма зашел 27-летний мужчина. Преступник разбил стекло иконы и сорвал ювелирные украшения из драгметалла, которые были оставлены прихожанами в виде пожертвований. После этого злоумышленник скрылся.

Преступник разбил стекло иконы и похитил украшения

Преступник разбил стекло иконы и похитил украшения

Полицейским удалось в считанные часы установить личность злоумышленника и задержать его. Как оказалаось, на преступление пошел ранее неоднократно судимый за имущественные преступления уроженец Киевщины.

Мужчина пытался спрятаться от правоохранителей в одном из киевских хостелов,однако 27-летний преступник был задержан, а похищенные укращения изъяты.

Преступника задержали

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, было возбуждено уголовное производство.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Расследование по данному делу продолжается.

Храм Георгия Победоносца

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