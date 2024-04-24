Чиновниця київського метрополітену піде під суд: у чому її звинувачують

Жінка ризикує опинитися за ґратами

У столиці судитимуть чиновницю київського метрополітену, яка завдала матеріальних збитків комунальному підприємству більш ніж на 300 тисяч гривень. Жінку звинувачують у службовій недбалості.

Наразі досудове розслідування по цій справі завершено, а обвинувальний акт направлено до суду. Детальніше про подію розповіли у пресслужбі Поліції Києва.

Так, у лютому поточного року київським слідчим вдалося викрити начальницю кошторисного відділу КП "Київський метрополітен", яка неналежним чином виконувала свої службові обов’язки, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.

У ході розслідування було встановлено, що між КП "Київський метрополітен" та підрядником було укладено договір, який передбачав проведення капітального ремонту котеджів на базі відпочинку "Метро", що розташовані на території Києва та області.

Після цього чиновниця підписала первинні кошторисні документи, у яких вартість робіт була значно завищена.

Вартість робіт завищили в рази

Проведена в рамках розслідування експертиза підтвердила, що суму оплати праці робітників було збільшено на понад 300 тисяч гривень.

Жінці повідомили про підозру у службовій недбалості. Наразі досудове розслідування по цій справі завершено, а обвинувальний акт направлено до суду. Чиновниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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