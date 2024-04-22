В Киеве задержали гражданина России, который пытался скорректировать удар по столичной ПВО

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы

В Киеве СБУ разоблачила и задержала российского агента, пытавшегося выявить и скорректировать вражеский огонь по украинским системам ПВО в Киевской и Черкасской областях. Злоумышленник, действовавший под видом продавца химии, прибыл в Украину накануне полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Активировав агента осенью 2023 года, российская разведка поставила перед ним задачу найти и передать координаты украинских радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов, в том числе NASAMS и Patriot, защищающих столичный регион.

"Такую задачу он получил от российской военной разведки, на которую начал работать еще во время проживания в Мурманске до полномасштабной агрессии", — говорится в сообщении.

Для выполнения задания агент использовал морской бинокль, монокль с высоким разрешением, а также установил в собственном авто скрытую видеокамеру. Собранные данные он планировал передать своему куратору из ГРУ для планирования и осуществления авиаударов по украинским объектам ПВО.

Доказательства преступной деятельности

"Разведанные в виде медиафайлов и геолокаций подразделений ВСУ агент должен передать своему российскому куратору для осуществления синхронных воздушных ударов по Украине", — отмечают в СБУ.

Однако благодаря бдительности и оперативным действиям сотрудников военной контрразведки СБУ враждебным планам не суждено было сбыться. Агент был разоблачен и задержан в его киевской квартире.

В ходе обыска у него изъяли оптические приборы, которые использовались для отслеживания позиций украинских военных, а также электронные носители информации с поличным. А также обнаружили паспорта РФ.

Документы гражданина России

"Кроме того, в ходе документирования фигуранта Служба безопасности установила личность его "куратора" — кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил России", — подчеркивают в службе.

В настоящее время задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишением свободы сроком до 12 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали российского агента, который под видом военного священника пытался втерться в ВСУ.