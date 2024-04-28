"Нео принял не ту таблетку": в Киеве мужчина с шинковкой для капусты пытался ограбить банк (фото)

Внешний вид героя эпизода и выбор его "оружия" вызвали много вопросов в сети

В Киеве мужчина посреди дня попытался ограбить банковское отделение. Вместе с тем пользователи сети обратили внимание на его одежду.

Информацией об инциденте и фотографиями с места происшествия поделился telegram-канал "Киев Оперативный". Грабитель не смог реализовать свой план, поскольку его сразу же задержали охранники и полицейские.

"В одно из отделений банка Петра Григоренко посетил этот Нео (в жизни — Андрей) 1987 года рождения. Было бы смешно, если бы это не начало угрожать ножом сотруднику банка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник после срыва попытки ограбления был передан правоохранителям.

Пользователи сети в свою очередь обратили внимание на то, что персонаж не только оделся слишком примечательно, но и вооружился даже не ножом, а шинковкой для капусты. Этот девайс хоть и выглядит весьма брутально, но эффективность его использования в качестве оружия вызывает много вопросов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина совершил дерзкое ограбление храма. Злоумышленник разбил стекло иконы и похитил ювелирные украшения, которые прихожане оставили в виде пожертвований.