В одном из районов Киева раздался взрыв: есть раненые (фото)

В полиции сообщили о подробностях

В Святошинском районе Киева произошел взрыв возле одной из многоэтажек. Правоохранители устанавливают обстоятельства.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева. В результате происшествия двое мужчин получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Сообщение о взрыве у одной из многоэтажек Святошинского района поступило в полицию сегодня ночью. На место дежурный направил следственно-оперативные группы главного и районного управления полиции, взрывотехников и медиков.

Установлено, что в результате взрыва, который произошел вероятно от подрыва гранаты, пострадали двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

По указанному факту Святошинским управлением полиции начато уголовное производство по ст. 263 — (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 128 (Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение).

Напомним, 21 апреля в Голосеевском районе Киева раздался взрыв. В результате погиб мужчина.