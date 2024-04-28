"Нео прийняв не ту пігулку": у Києві чоловік з шатківницею для капусти намагався пограбувати банк (фото)

Зовнішній вигляд героя епізоду та вибір його "зброї" викликали багато питань у мережі

У Києві чоловік у середині дня спробував пограбувати банківське відділення. Натомість користувачі мережі звернули увагу на його одяг.

Інформацією про інцидент та фотографії з місця події поділився telegram-канал "Київ Оперативний". Грабіжник не зміг реалізувати свій план, оскільки його одразу ж затримали охоронці та поліцейські.

"В одне з відділень банку Петра Григоренка відвідав цей Нео (у житті Андрій) 1987 року народження. Було б смішно, якби це не почало погрожувати ножем співробітнику банку", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисника після зриву спроби пограбування було передано правоохоронцям.

Користувачі мережі своєю чергою звернули увагу на те, що персонаж не тільки одягнувся надто чудово, але й озброївся навіть не ножем, а шатківницею для капусти. Цей девайс хоч і виглядає дуже брутально, але ефективність його використання як зброї викликає багато питань.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік здійснив зухвале пограбування храму. Зловмисник розбив скло ікони та викрав ювелірні прикраси, які парафіяни залишили у вигляді пожертвувань.