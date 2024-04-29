"Они же дети": в Киеве девочки уничтожили клумбу с ландышами (фото)

Совсем недетские шалости

На днях в Оболонском районе Киева прохожие заметили девочек, которые бесцеремонно рвали цветы с клумбы. Несовершеннолетние решили собрать для себя красивые букеты и поэтому начали срывать растения, которые трепетно выращивали местные жители.

Школьницы рвали сирень и ландыши. Фото "нарушительниц" опубликовали в популярной соцсети.

Так, на Оболони в столице люди обратили внимание на двух девочек, которые срывали цветы с близлежащей клумбы. Дети рвали с корнями и листьями ландыши, растущие возле одного из многоэтажных домов.

Стоит отметить, что клумба была обнесена металлическим забором, однако даже это не остановило девочек — эни сорвали большое количество ландышей, а листья выбросили прямо на пешеходную дорожку.

По всей видимости девочки решили сделать себе красивые букеты, так как у них в руках можно заметить охапки сирени, которые они "разбавили" белыми ландышами.

Фото опубликовали в соцсети

Стоит отметить, что поведение девочек вызвало негативную реакцию в соцсети и люди начали писать о том, что родителям следует провести с детьми воспитательную беседу и "промыть им мозги":

Напомним, что в Украине нельзя срывать, покупать и продавать подснежники, крокусы и другие первоцветы. За это можно получить штраф – от 510 до 3 655 гривен.

Важно понимать, что большинство первоцветов не размножаются вегетативно, поэтому пересаженные растения не приживутся на вашем приусадебном участке.

За торговлю этими цветами предусмотрен штраф – от 1 700 до 3 655 гривен. От 510 до 1 700 грн – за незаконное приобретение, сбыт и распространение объектов растительного мира, от 1 700 до 3 655 грн – за растения, собранные на заповедных территориях, или занесенных в Красную книгу (с конфискацией растений).

Первоцветы относятся к редким и исчезающим видам растений, большинство из которых занесены в Красную книгу Украины и охраняются законом.

Для того, чтобы помочь сохранить уникальные растения, надо не покупать и не продавать маленькие букеты, не срывать цветы для пересадки на своем огороде, убирать мусор возле очагов роста первоцветов и рассказывать детям, родителям, друзьям и знакомым о необходимости сохранения ранневесенних цветов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве просят сделать официальное кладбище для домашних животных. Открытие кладбища поможет предотвратить несанкционированные захоронения на зеленых зонах.