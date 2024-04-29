"Вони ж діти": у Києві дівчата знищили клумбу з конваліями (фото)

Зовсім недитячі витівки

Днями в Оболонському районі Києва перехожі помітили дівчаток, котрі безцеремонно рвали квіти з клумби. Неповнолітні вирішили зібрати для себе гарні букети і тому почали зривати рослини, які вирощували місцеві жителі.

Школярки рвали бузок та конвалії. Фото "порушниць" опублікували у популярній соцмережі.

Так, на Оболоні у столиці люди звернули увагу на двох дівчаток, які зривали квіти із прилеглої клумби. Діти рвали з корінням та листям конвалії, що ростуть біля одного з багатоповерхових будинків.

Варто зазначити, що клумба була обнесена металевим парканом, проте навіть це не зупинило дівчаток — ені зірвали велику кількість конвалії, а листя викинули прямо на пішохідну доріжку.

Очевидно, дівчатка вирішили зробити собі гарні букети, тому що в них в руках можна помітити оберемки бузку, які вони "розбавили" білими конвалії.

Фото опублікували у соцмережі

Варто зазначити, що поведінка дівчаток викликала негативну реакцію в соцмережі і люди почали писати про те, що батькам слід провести з дітьми виховну бесіду та "мити їм мізки":

Нагадаємо, що в Україні не можна зривати, купувати та продавати проліски, крокуси та інші первоцвіти. За це можна отримати штраф – від 510 до 3655 гривень.

Важливо розуміти, що більшість первоцвітів не розмножуються вегетативно, тому пересаджені рослини не приживуться на присадибній ділянці.

За торгівлю цими квітами передбачено штраф – від 1700 до 3655 гривень. Від 510 до 1 700 грн. – за незаконне придбання, збут та розповсюдження об’єктів рослинного світу, від 1 700 до 3 655 грн. – за рослини, зібрані на заповідних територіях, або занесених до Червоної книги (з конфіскацією рослин).

Першоцвіти належать до рідкісних та зникаючих видів рослин, більшість із яких занесені до Червоної книги України та охороняються законом.

Для того, щоб допомогти зберегти унікальні рослини, треба не купувати і не продавати маленькі букети, не зривати квіти для пересадки на своєму городі, прибирати сміття біля вогнищ росту первоцвітів та розповідати дітям, батькам, друзям та знайомим про необхідність збереження ранньовесняних квітів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві просять зробити офіційний цвинтар для свійських тварин. Відкриття цвинтаря допоможе запобігти несанкціонованим похованням на зелених зонах.