В Киеве просят сделать официальное кладбище для домашних животных: петиция набирает подписи

Это дополнительные поступления в бюджет города

Жители Киева выступили с инициативой сделать официальное место для захоронений своих четвероногих друзей. Открытие кладбища поможет предотвратить несанкционированные захоронения на зеленых зонах.

Петиция с этим предложением появилась на сайте Киевской городской рады. Она собрала около половины подписей.

"У большинства из нас есть кошки и собаки, которые для нас члены семьи и которых мы очень любим. Но, к сожалению, при потере любимца мы сталкиваемся с большой проблемой захоронения, потому что официального кладбища для животных пока в нашем городе не существует", – говорится в петиции.

Автор подчеркивает, выделение участка под кладбище может предотвратить отравление грунтовых вод и среды.

"Если выделить официальную территорию под кладбище, у людей не только появится возможность почтить память любимца, но и уменьшится массовое захоронение животных в парках, лесах и дворах домов, что поможет не допустить отравление грунтовых вод и среды", — отмечается в петиции.

Также автор считает, что открытие официального места для захоронения домашних животных может дать и дополнительные поступления в бюджет Киева.

"Это дополнительные поступления в бюджет города. Многие готовы оплатить место захоронения животного, если будут знать, что его не застроят и не снесут в любое время", — добавляет автор.

Петиция №12899

Ранее "Телеграф" писал, что в поминальные дни в Киеве запустят дополнительный транспорт на кладбища. Столичная полиция будет обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения у мест захоронений.