Цены продолжают стремительно падать: сколько стоят квартиры на вторичке в Киеве

Самые дорогие квартиры в столице продаются в Печерском районе

В апреле в Киеве неожиданно начал наблюдаться обвал цен на вторичном рынке недвижимости. Эксперты отмечают, что летом возможно некоторое "оживление", однако сейчас все меньше людей готово тратить деньги на покупку жилья в столице.

Стоит также отметить, что спрос на вторичном рынке столичного жилья несопоставим с довоенным – он меньше на 50-60%. Подробнее о состоянии рынка недвижимости в Киеве рассказали на официальном сайте ЛУН.

В целом, цена на квартиру в столице зависит от ее расположения, наличия ремонта и уровня комфортабельности самого дома.

Так, средняя цена 1-комнатной квартиры в Киеве на вторичном рынке составляет 68 тысяч долларов США. Однако, судя по ценам в объявлениях с уже проданными квартирами, однушку на "вторичке" реально купить в столице за 62 тысячи долларов США, что на 2 тысячи дешевле, чем просили за аналогичную квартиру еще в марте текущего года.

Средняя цена 1-комнатной квартиры на "вторичке"

Наиболее дорогие однокомнатные квартиры на "вторичке" продаются в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах. Однако цены на недвижимость в апреле резко отличаются от тех, которые были в марте.

К примеру, 1-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 112 500 $ вместо 126 000 $. В Шевченковском районе в апреле на вторичном рынке однушка стоит — 79 000 $, а в Голосеевском 70 000 $.

На вторичном рынке самые "дешевые" однушки продаются в Оболонском (53 700 $), Святошинском (47 200 $) и Деснянском (41 900 $) районах Киева.

Стоимость квартиры на "вторичке" зависит не только от района в котором она расположена, но и оттого, сделан ли в ней ремонт.

К примеру, 1-комнатная квартира с ремонтом на вторичном рынке будет стоить на 5 — 20 тысяч $ дороже, чем без него.

Квартиру без ремонта можно купить на 5-20 тысяч $ дешевле

Средняя же цена на 2-комнатную квартиру на вторичном рынке столицы составляет 87 тысяч долларов США. Однако, судя по ценам в объявлениях об уже проданных квартирах, двушку на "вторичке" реально купить в столице за 69 750 $.

Средняя цена двухкомнатной квартиры на "вторичке"

Наиболее дорогие двушки на "вторичке" также традиционно продаются в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Однако и здесь наблюдается обвал цен.

К примеру, 2-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 170 000 $, хотя в марте за нее просили 186 500 $. В Шевченковском районе Киева двушка на "вторичке" в апреле 2024 года стоит — 115 тысяч $, а в Голосеевском — 110 тысяч $.

На вторичном рынке самые "дешевые" двушки продаются в Днепровском (75 000 $), Оболонском (75 000 $), Святошинском (63 000 $) и Деснянском (56 700 $) районах Киева.

Средние цены на дыухкомнатные квартиры в Киеве

За двушку с ремонтом на "вторичке" придется отдать на 5 — 25 тысяч $ дороже, чем без него. Также на цену влияет район в котором расположена квартира, этаж, инфраструктура и состояние самого дома.

Квартиры с ремонтом стоят дороже

Так, средняя цена 3-комнатной квартиры на вторичном рынке столицы составляет 150 тысяч долларов США. Наиболее дорогое жилье на "вторичке" продается в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева.

К примеру, 3-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в апреле 2024 года в 310 000 $, вместо 315 500 $, которые просили за аналогичную жилплощадь в марте 2024.

В Шевченковском районе трехкомнатная квартира стоит — 190 тысяч $, а в Голосеевском — 142 тысячи $.

На вторичном рынке самые "дешевые" квартиры продаются в Днепровском (104 800 $), Святошинском (88 000 $) и Деснянском (72 000 $) районах Киева.

Средняя цена трехкомнатной квартиры в Киеве

В Киеве 3-комнатная квартира с ремонтом на вторичном рынке будет стоить на 20 — 50 тысяч $ дороже, чем без него. Выбираю жилище без ремонта можно прилично сэкономить.

Цены за квартиры с ремонтом "кусаются"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве девочки уничтожили клумбу с ландышами ради красивого букета. Стоит отметить, что клумба была обнесена металлическим забором, однако даже это не остановило девочек — они сорвали большое количество ландышей, а листья выбросили прямо на пешеходную дорожку.