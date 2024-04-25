Где в Киеве можно освятить паску: полный список локаций по районам
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Пасхальные праздники уже на пороге
Пасха считается одним из величайших религиозных христианских праздников. Он символизирует воскресение Иисуса Христа из мертвых после казни на кресте. Поскольку в Украине ввели новый церковный календарь, то возникает вопрос, когда мы будем отмечать Пасху в 2024 году и где можно в Киеве освятить пасхальные куличи в православных храмах ПЦУ.
Стоит отметить, что реформа церковного календаря никоим образом не повлияет на дату Пасхи, так как это переходный религиозный праздник и его дата каждый год другая.
В 2024 году православные христиане будут праздновать Пасху 5 мая. А вот уже в 2025 году ситуация будет другой. Впервые за многие годы католическая и православная Пасха будут праздновать в одну дату — 20 апреля.
Редакция "Телеграфа" решила составить списки храмов ПЦУ, в которых можно освятить в этом году пасхальные угощения.
Голосеевский район
Голосеевский район расположен в юго-западной части Киева на правом берегу Днепра. Создан он был при новом административном разделении столицы Украины, которое было проведено в сентябре 2001 года.
Территория района начинается почти от Крещатика и тянется к южным и западным границам Киева. Таким образом, район является южными и юго-западными воротами Киева.
Где святить пасху в Голосеевском районе Киева:
- Храм святых мучеников Бориса и Глеба (улица Василия Касияна, 2а/1; станция метро "Ипподром")
- Спасо-Преображенский собор (улица Самойло Кошки, 3-а)
- Храм Вознесения Господня (территория Байкового кладбища, улица Байковая, 6)
- Церкви ПЦУ на территории музея Пирогово: Церковь святого Архистратига Михаила, Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы и Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского (улица Академика Тронько, 1)
- Храм Святого Николая ПЦУ (улица Новопироговская, 25-а)
Печерский район
Печерский район — это один из центральных и самых престижных районов Киева, который занимает площадь 20 км². На территории Печерска находится Центральный ботанический сад и множество культурных учреждений: музеи, библиотеки, театры и кинотеатры, филармония, галереи и многое другое.
Когда-то эту местность населяли высокопоставленные чиновники и аристократы. Сейчас район сохранил свою элитарность, а потому цены здесь гораздо выше, чем в других частях Киева.
В Печерском районе исторические постройки соседствуют с небоскребами, а древние памятники спрятаны в двориках и парках. И именно здесь сконцентрирована деловая и развлекательная жизнь города.
Где освятить пасху в Печерском районе Киева:
- Михайловская церковь при Александровской больнице (улица Шелковичная, 39/1)
- Свято-Михайловская церковь на территории Выдубицкого монастыря (улица Выдубицкая, 41-в)
- Церковь Пророка Даниила (территория Выдубицкого монастыря, улица Выдубицкая, 40)
- Храм Святого прп. Серафима Саровского чудотворца (бульвар Леси Украинки, 25)
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы на территории военного госпиталя (переулок Лабораторный)
Святошинский район
Святошинский район ранее был самостоятельным поселением Святошино и только в 2001 году он стал полноправным районом Киева. По своей протяжённости — более 12 км.
Святошинский район считается одним из самых озеленённых в столице и именно он знаменит своими вековыми деревьями. На территории района размещено 6 парков общей площадью 65,75 га.
Где святить пасху в Святошинском районе Киева:
- Храм-часовня святого Николая Святоши (бульвар Академика Вернадского, 85)
- Приход "Введение во храм Пресвятой Богородицы" (бульвар Ромена Роллана, 10-а)
- Церковь Святой Троицы ПЦУ (улица Работничья, возле дома №115)
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы (улица Якуба Коласа, 27-а)
- Храм Животворящего Источника/Казанской иконы Божьей Матери (улица Симиренко, 12)
- Храм Святого Духа (улица Генерала Наумова, 68)
Подольский район
Подольский район расположен на левом берегу Днепра и славится большим количеством архитектурных памятников и богатой историей, что делает его особым местом в Киеве. Название местности происходит от старославянского слова "подол" — низина или низменная местность. Согласно археологическим находкам, первые поселения на территории Подола можно проследить еще со времен каменного века.
За свою историю Подол несколько раз подвергался природным катаклизмам и пожарам, что привело к его перепланировке. В конечном итоге район было решено перестоить и прямые улицы и увеличенные кварталы стали характерными чертами современного Подола.
Где святить пасху в Подольском районе Киева:
- Православная Церковь Украины-ПЦУ Храм Св. Николая Притиска (ул.Хорива, 5-а)
- Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14)
- Приход Великомученника Юрия Победоносца ПЦУ (бульвар Кольцова, 15, к. 356)
- Церковь Покрова Богородицы ПЦУ (улица Светлицкого, 30/20-а)
- Свято-Покровская Подольская Церковь (улица Покровская, 7)
- Церковь Успения Богородицы Пирогощи (Контрактовая площадь, 1)
- Церковь Николая Набережного (улица Григория Сковороды, 12/8)
- Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь,2)
- Храм Святителя Николая на Татарке (улица Нагорная, 1)
- Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии ( улица Григория Сковороды, 2)
- Храм Святителя Чудотворца Николая на воде (улица Набережно-Крещатицкая, 8-a)
Деснянский район
Самый большой жилой массив Киева – Троещина. Вместе с Лесным они составляют самый густонаселенный район столицы — Деснянский. Площадь района в 148 кв. км сопоставима по размеру с территорией, к примеру, всего Львова.
Из-за отсутствия метро на Троещину в этом районе самые приемлемые цены на аренду и покупку недвижимости. Сейчас Деснянский район — это зеленая, плотно застроенная местность с парками, зонами отдыха и скверами. Именно здесь на стене 24-этажного дома расположен мурал "Воля", который является самым большим по высоте в Европе и одним из самых больших в мире. Его автор — итальянский художник "2501".
Где освятить пасху в Деснянском районе Киева:
- Церковь Святого Иоанна Предтечи (ул. Александры Экстер, 7)
- Церковь Всех Святых ПЦУ (проспект Красной Калины, 4)
Дарницкий район
Дарницкий район был образован в 1935 году и в то время это был единственный киевский левобережный район. Что же касается более давней истории, то поселения на левом берегу Днепра, на территории современного Киева, известны с III-II тысячелетия до нашей эры.
В настоящее время в состав Дарницкого района входят как минимум 15 "древних" жилых местностей, каждая из которых представляет историческую и археологическую ценность.
Современный Дарницкий район очень контрастный — здесь промышленные комплексы и жилые высотки соседствуют с более 200 га зеленых насаждений и огромным количеством водоемов.
Где святить пасху в Дарницком районе Киева:
- Храм святых апостолов Петра и Павла Православной Церкви Украины (проспект Николая Бажана, 1)
- РГ Прихода Рождества Пресвятой Богородицы — Позняки (проспект Григоренко, 28-г)
- Храм Почаевской иконы божией матери ПЦУ (улица Бориспольская 30-а)
- Храм Святого Николая (напротив "АТБ" по улице Евгения Харченко, 39)
Соломенский район
Считается, что история Соломенки начинается в XIX веке. На самом же деле в этой местности люди жили еще во времена неолита. Во время археологических раскопок на Соломенке были обнаружены кремневые наконечники стрел, каменные ножи, скребки, а также обломки керамики с орнаментом.
Соломенка долгое время была предместьем Киева и лишь в 1910 году она полностью вошла в городскую черту. К Соломенке присоединили поселки Верхнюю и Нижнюю Соломенку, Батыеву Гору и Протасов Яр.
Сейчас Соломенский район — это сочетание исторических зданий и новостроек, небольших церквей и величественных храмов, площадей и развлекательных центров.
Где святить пасху в Соломенском районе Киева:
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ (улица Каменяров, 13-15)
- Храм Покрова Богородицы на Соломенке (улица Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1)
- Приход Святого Иоанна Крестителя (улица Гарматная, 37)
Шевченковский район
Шевченковский район — это удивительная территория, которая поражает синергией аутентичности и современности. Здесь воедино сплелись история и прогрессивные тенденции.
Шевченковский район расположен практически почти в самом центре Киева. История района тесно связана с историей самого Киева. Так, по легендам, именно тут, на Старокиевской горе, которая расположена на территории Шевченковского района, апостол Андрей поставил крест. А через Золотые ворота в сторону Софийской площади в Киев въезжал Богдан Хмельницкий.
В Шевченковском районе больше всего объектов культурного наследия – 1374. И поэтому все, кто хоть раз побывает в Киеве обязательно должны погулять по этому легендарному месту.
Где освятить пасху в Шевченковском районе Киева:
- Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева (бульвар Тараса Шевченко, 20)
- Свято-Николаевский храм на Татарке ПЦУ (улица Нагорная, 1)
- Михайловский Златоверхий монастырь (улица Трехсвятительская, 8)
Оболонский район
Оболонский район имеет оригинальный способ застройки — здесь постройки выполнены в виде шестиугольников, а не кварталов. Именно поэтому его микрорайоны называют "соты".
Находится он в северной части города на правом берегу Днепра. По одной из легенд, именно отсюда начал формироваться Киев. Его основали в 1975 году под названием Минский, но в 2001 году его переименовалив Оболонский и присоединили к его территории Пущу-Водицу.
В Оболонском районе располагаются 3 станции киевского метро, которые соединяют жилые массивы с центром Киева — "Оболонь", "Минская" и "Героев Днепра". Оболонь — самый молодый район Киева.
Где святить пасху в Оболонском районе Киева:
- Церковь Иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" ПЦУ (улица Героев полка "Азов", 6-а)
Днепровский район
Днепровский район располагается на левом берегу Днепра и именно здесь находятся знаменитый Труханов остров, Гидропарк и Русановская набережная. В целом, в районе 53 водных объекта, а более 20% всей территории занимают зеленые зоны.
В Днепровском районе большая плотность застройки и он считается одним из самых густонаселенных в столице. Во время административно-территориальной реформы города 2001 года территория района претерпела определённые изменения, в частности, в состав района отошла территория севернее железной дороги Киев-Нежин, в том числе Березняки и Лиски.
Где святить пасху в Днепровском районе Киева:
- Больничный Храм Святителя Николая Чудотворца ПЦУ (улица Черных Запорожцев, 26)
- Часовня Тихвинской иконы Божией Матери ПЦУ (Дарницкий бульвар, 11-а)
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где купить паску в Киеве. Пасхальные праздники уже на пороге, а значит, самое время позаботиться о главном праздничном блюде – паске. Ее можно испечь собственноручно, но если у вас нет времени, не беда! В Киеве есть множество магазинов и пекарен, где можно купить паску.