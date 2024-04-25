Где в Киеве можно освятить паску: полный список локаций по районам

Пасхальные праздники уже на пороге

Пасха считается одним из величайших религиозных христианских праздников. Он символизирует воскресение Иисуса Христа из мертвых после казни на кресте. Поскольку в Украине ввели новый церковный календарь, то возникает вопрос, когда мы будем отмечать Пасху в 2024 году и где можно в Киеве освятить пасхальные куличи в православных храмах ПЦУ.

Стоит отметить, что реформа церковного календаря никоим образом не повлияет на дату Пасхи, так как это переходный религиозный праздник и его дата каждый год другая.

В 2024 году православные христиане будут праздновать Пасху 5 мая. А вот уже в 2025 году ситуация будет другой. Впервые за многие годы католическая и православная Пасха будут праздновать в одну дату — 20 апреля.

Редакция "Телеграфа" решила составить списки храмов ПЦУ, в которых можно освятить в этом году пасхальные угощения.

Голосеевский район

Голосеевский район расположен в юго-западной части Киева на правом берегу Днепра. Создан он был при новом административном разделении столицы Украины, которое было проведено в сентябре 2001 года.

Территория района начинается почти от Крещатика и тянется к южным и западным границам Киева. Таким образом, район является южными и юго-западными воротами Киева.

Где святить пасху в Голосеевском районе Киева:

Храм святых мучеников Бориса и Глеба (улица Василия Касияна, 2а/1; станция метро "Ипподром")

Спасо-Преображенский собор (улица Самойло Кошки, 3-а)

Храм Вознесения Господня (территория Байкового кладбища, улица Байковая, 6)

Церкви ПЦУ на территории музея Пирогово: Церковь святого Архистратига Михаила, Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы и Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского (улица Академика Тронько, 1)

Храм Святого Николая ПЦУ (улица Новопироговская, 25-а)

Где в Голосеевском районе Киева святить пасху?

Печерский район

Печерский район — это один из центральных и самых престижных районов Киева, который занимает площадь 20 км². На территории Печерска находится Центральный ботанический сад и множество культурных учреждений: музеи, библиотеки, театры и кинотеатры, филармония, галереи и многое другое.

Когда-то эту местность населяли высокопоставленные чиновники и аристократы. Сейчас район сохранил свою элитарность, а потому цены здесь гораздо выше, чем в других частях Киева.

В Печерском районе исторические постройки соседствуют с небоскребами, а древние памятники спрятаны в двориках и парках. И именно здесь сконцентрирована деловая и развлекательная жизнь города.

Где освятить пасху в Печерском районе Киева:

Михайловская церковь при Александровской больнице (улица Шелковичная, 39/1)

Свято-Михайловская церковь на территории Выдубицкого монастыря (улица Выдубицкая, 41-в )

Церковь Пророка Даниила (территория Выдубицкого монастыря, улица Выдубицкая, 40)

Храм Святого прп. Серафима Саровского чудотворца (бульвар Леси Украинки, 25)

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на территории военного госпиталя (переулок Лабораторный)

Где киевлянам Печерского района святить пасху?

Святошинский район

Святошинский район ранее был самостоятельным поселением Святошино и только в 2001 году он стал полноправным районом Киева. По своей протяжённости — более 12 км.

Святошинский район считается одним из самых озеленённых в столице и именно он знаменит своими вековыми деревьями. На территории района размещено 6 парков общей площадью 65,75 га.

Где святить пасху в Святошинском районе Киева:

Храм-часовня святого Николая Святоши (бульвар Академика Вернадского, 85)

Приход "Введение во храм Пресвятой Богородицы" (б у львар Ромена Роллана, 10-а)

львар Ромена Роллана, 10-а) Церковь Святой Троицы ПЦУ (улица Работничья, возле дома №115)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (улица Якуба Коласа, 27-а)

Храм Животворящего Источника/Казанской иконы Божьей Матери (улица Симиренко, 12)

Храм Святого Духа (улица Генерала Наумова, 68)

Где в Святошинском районе можно освятить пасхальные угощения?

Подольский район

Подольский район расположен на левом берегу Днепра и славится большим количеством архитектурных памятников и богатой историей, что делает его особым местом в Киеве. Название местности происходит от старославянского слова "подол" — низина или низменная местность. Согласно археологическим находкам, первые поселения на территории Подола можно проследить еще со времен каменного века.

За свою историю Подол несколько раз подвергался природным катаклизмам и пожарам, что привело к его перепланировке. В конечном итоге район было решено перестоить и прямые улицы и увеличенные кварталы стали характерными чертами современного Подола.

Где святить пасху в Подольском районе Киева:

Православная Церковь Украины-ПЦУ Храм Св. Николая Притиска (ул.Хорива, 5-а)

Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14)

Приход Великомученника Юрия Победоносца ПЦУ (бульвар Кольцова, 15, к. 356)

Церковь Покрова Богородицы ПЦУ (улица Светлицкого, 30/20-а)

Свято-Покровская Подольская Церковь (улица Покровская, 7)

Церковь Успения Богородицы Пирогощи (Контрактовая площадь, 1)

Церковь Николая Набережного (улица Григория Сковороды, 12/8)

Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь,2)

Храм Святителя Николая на Татарке (улица Нагорная, 1)

Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии ( улица Григория Сковороды, 2)

Храм Святителя Чудотворца Николая на воде (улица Набережно-Крещатицкая, 8-a)

Где на Подоле можно святить паску?

Деснянский район

Самый большой жилой массив Киева – Троещина. Вместе с Лесным они составляют самый густонаселенный район столицы — Деснянский. Площадь района в 148 кв. км сопоставима по размеру с территорией, к примеру, всего Львова.

Из-за отсутствия метро на Троещину в этом районе самые приемлемые цены на аренду и покупку недвижимости. Сейчас Деснянский район — это зеленая, плотно застроенная местность с парками, зонами отдыха и скверами. Именно здесь на стене 24-этажного дома расположен мурал "Воля", который является самым большим по высоте в Европе и одним из самых больших в мире. Его автор — итальянский художник "2501".

Где освятить пасху в Деснянском районе Киева:

Церковь Святого Иоанна Предтечи (ул. Александры Экстер, 7)

Церковь Всех Святых ПЦУ (проспект Красной Калины, 4)

Где в Деснянском районе можно освятить пасхальные угощения?

Дарницкий район

Дарницкий район был образован в 1935 году и в то время это был единственный киевский левобережный район. Что же касается более давней истории, то поселения на левом берегу Днепра, на территории современного Киева, известны с III-II тысячелетия до нашей эры.

В настоящее время в состав Дарницкого района входят как минимум 15 "древних" жилых местностей, каждая из которых представляет историческую и археологическую ценность.

Современный Дарницкий район очень контрастный — здесь промышленные комплексы и жилые высотки соседствуют с более 200 га зеленых насаждений и огромным количеством водоемов.

Где святить пасху в Дарницком районе Киева:

Храм святых апостолов Петра и Павла Православной Церкви Украины (проспект Николая Бажана, 1)

РГ Прихода Рождества Пресвятой Богородицы — Позняки (проспект Григоренко, 28-г)

Храм Почаевской иконы божией матери ПЦУ (улица Бориспольская 30-а)

Храм Святого Николая (напротив "АТБ" по улице Евгения Харченко, 39)

Где в Дарницком районе можно святить паску?

Соломенский район

Считается, что история Соломенки начинается в XIX веке. На самом же деле в этой местности люди жили еще во времена неолита. Во время археологических раскопок на Соломенке были обнаружены кремневые наконечники стрел, каменные ножи, скребки, а также обломки керамики с орнаментом.

Соломенка долгое время была предместьем Киева и лишь в 1910 году она полностью вошла в городскую черту. К Соломенке присоединили поселки Верхнюю и Нижнюю Соломенку, Батыеву Гору и Протасов Яр.

Сейчас Соломенский район — это сочетание исторических зданий и новостроек, небольших церквей и величественных храмов, площадей и развлекательных центров.

Где святить пасху в Соломенском районе Киева:

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ (улица Каменяров, 13-15)

Храм Покрова Богородицы на Соломенке (улица Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1)

Приход Святого Иоанна Крестителя (улица Гарматная, 37)

Где киевлянам Соломенского района святить пасху?

Шевченковский район

Шевченковский район — это удивительная территория, которая поражает синергией аутентичности и современности. Здесь воедино сплелись история и прогрессивные тенденции.

Шевченковский район расположен практически почти в самом центре Киева. История района тесно связана с историей самого Киева. Так, по легендам, именно тут, на Старокиевской горе, которая расположена на территории Шевченковского района, апостол Андрей поставил крест. А через Золотые ворота в сторону Софийской площади в Киев въезжал Богдан Хмельницкий.

В Шевченковском районе больше всего объектов культурного наследия – 1374. И поэтому все, кто хоть раз побывает в Киеве обязательно должны погулять по этому легендарному месту.

Где освятить пасху в Шевченковском районе Киева:

Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева (бульвар Тараса Шевченко, 20)

Свято-Николаевский храм на Татарке ПЦУ (улица Нагорная, 1)

Михайловский Златоверхий монастырь ( у лица Трехсвятительская, 8)

Где жители Шевченковского района в Киеве могут освятить паски?

Оболонский район

Оболонский район имеет оригинальный способ застройки — здесь постройки выполнены в виде шестиугольников, а не кварталов. Именно поэтому его микрорайоны называют "соты".

Находится он в северной части города на правом берегу Днепра. По одной из легенд, именно отсюда начал формироваться Киев. Его основали в 1975 году под названием Минский, но в 2001 году его переименовалив Оболонский и присоединили к его территории Пущу-Водицу.

В Оболонском районе располагаются 3 станции киевского метро, которые соединяют жилые массивы с центром Киева — "Оболонь", "Минская" и "Героев Днепра". Оболонь — самый молодый район Киева.

Где святить пасху в Оболонском районе Киева:

Церковь Иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" ПЦУ (улица Героев полка "Азов", 6-а)

Где в Оболонском районе можно святить паску?

Днепровский район

Днепровский район располагается на левом берегу Днепра и именно здесь находятся знаменитый Труханов остров, Гидропарк и Русановская набережная. В целом, в районе 53 водных объекта, а более 20% всей территории занимают зеленые зоны.

В Днепровском районе большая плотность застройки и он считается одним из самых густонаселенных в столице. Во время административно-территориальной реформы города 2001 года территория района претерпела определённые изменения, в частности, в состав района отошла территория севернее железной дороги Киев-Нежин, в том числе Березняки и Лиски.

Где святить пасху в Днепровском районе Киева:

Больничный Храм Святителя Николая Чудотворца ПЦУ (улица Черных Запорожцев, 26)

Часовня Тихвинской иконы Божией Матери ПЦУ (Дарницкий бульвар, 11-а)

Где в Днепровском районе можно освятить пасхальные угощения?

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где купить паску в Киеве. Пасхальные праздники уже на пороге, а значит, самое время позаботиться о главном праздничном блюде – паске. Ее можно испечь собственноручно, но если у вас нет времени, не беда! В Киеве есть множество магазинов и пекарен, где можно купить паску.