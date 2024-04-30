Хуже вандалов: в Киеве покрасили остановки, которые сразу же обсыпались (фото)

Киевляне возмущены халатностью "Киевпастранса"

В популярной социальной сети были опубликованы фотографии столичных остановочных комплексов, которые совсем недавно сотрудники КП "Киевпастранс" покрасили и "привели в порядок". Однако работы были выполнены некачественно и с нарушением технических норм.

В результате этого краска начала облупливаться и опадать на асфальт возле остановок. Об этом рассказал участник группы "Пассажиры Киева" в Фейсбук.

Так, в Киеве прошел весенний месячник по благоустройству от КП "Киевпастранс" в ходе которого был покрашен ряд остановочных комплексов в столице. К сожалению, работы провели некачественно и коммунальщики халатно отнеслись к своим обязанностям.

Как отмечают в соцсети, новый слой краски нанесли поверх старого облупившегося покрытия и пыли — поверхность никто не зачистил и не подготовил.

Как результат — краска начала вздуваться, трескаться и опадать, а асфальт вокруг остановок стал кроваво-красным.

Асфальт стал красным

Остановки выглядят непрезентабельно

Киевляне обвинили "Киевпастранс" в халатности и упрекнули в осваивании денег, которые были выброшены просто на ветер.

"Типичная киевская остановка общественного транспорта, которую, видимо, вообще не надо было красить … потому что она как была облупленная, так такой и осталась. Но … работа выполнена, средства освоены, а "Пассажиры Киева" какую-то фигню для галочки получили", — отметил в соцсети автор поста.

Поверхность предварительно не зачистили

Деньги освоили, а остановки так и остались облупленными

Стоит отметить ,что под постом появились ироничные комментарии по поводу того, что такая "работа" называется "не покрасить, а освежить":

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