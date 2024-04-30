Гірше за вандалів: у Києві пофарбували зупинки, які відразу ж обсипалися (фото)

Кияни обурені недбалістю "Київпастрансу"

У популярній соціальній мережі були опубліковані фотографії столичних зупинкових комплексів, які зовсім нещодавно співробітники КП "Київпастранс" пофарбували та "привели до ладу". Проте роботи було виконано неякісно та з порушенням технічних норм.

Внаслідок цього фарба почала облуплюватися і опадати на асфальт біля зупинок. Про це розповів учасник спільноти "Пасажири Києва" у Фейсбук.

Так, у Києві пройшов весняний місячник з благоустрою від КП "Київпастранс", під час якого було пофарбовано низку зупинкових комплексів у столиці. На жаль, роботи провели неякісно і комунальники недбало поставилися до своїх обов’язків.

Як зазначають у соцмережі, новий шар фарби нанесли поверх старого облупленого покриття та пилу — поверхню ніхто не зачистив і не підготував.

Як результат — фарба почала здуватися, тріскатися та опадати, а асфальт навколо зупинок став криваво-червоним.

Асфальт став червоним

Зупинки виглядають непрезентабельно

Кияни звинуватили "Київпастранс" у недбалості та дорікнули в освоюванні грошей, які були викинуті просто на вітер.

"Типова київська зупинка громадського транспорту, яку, мабуть, взагалі не треба було фарбувати … бо вона як була облуплена, так такою і залишилась. Але … робота виконана, кошти освоєні, а "Пасажири Києва" якусь фігню для галочки отримали", — зазначив у соцмережі автор посту.

Поверхню попередньо не зачистили

Гроші освоїли, а зупинки так і залишилися облупленими

Варто зазначити, що під постом з’явилися іронічні коментарі з приводу того, що така "робота" називається "не пофарбувати, а освіжити":

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