"Можете ко мне больше не подходить": директор киевского музея Булгакова сделала громкое заявление

Булгакова признали имперцем и ярым украинофобом

Директор музея Булгакова в Киеве Людмила Губианури на своей Фейсбук-странице обратилась к тем людям, которые после скандала вокруг музея решили молча наблюдать за ситуацией. Женщина порекомендовала, таким "друзьям" больше никогда к ней не подходить.

Губианури также отметила, что многи из участников мероприятий, которые проводились в библиотеке, стали знаменитыми и успешными, однако практически никто из них не протянул "руку помощи" музею в его кризисный период. Пост был опубликован в соцсети и собрал большое количество комментариев.

Так, директор столичного музея Булгакова в Киеве Людмила Губианури оставила в Фейсбук эмоциональный пост и обратилась к своим "друзьям". Женщина отметила, что в стенах музея были организованы десятки интересных мероприятий, где молодые талантливые певцы, поэты, музыканты и художники могли раскрыть свой потенципал и завести новые полезные знакомства.

Для этого сотрудники музея находили спонсоров, предоставляли бесплатно помещения и занимались организацией проектов.

"Более 10 лет назад, когда почти не было никаких кластеров, хабов, мы отдали наш очень скромный выставочный зал под проекты. Сначала это были музыкальные журфиксы, где выступали музыканты, композиторы, вокалисты. Сегодня многие из них стали известными и успешными. Они не только получали возможность поделиться своими программами и приобрести новые знакомства, они получали гонорары, потому что мы нашли спонсоров на этот проект. Позже у нас были долгосрочные проекты с художниками и писателями. Это никогда не были аренды, мы никогда не просили картины за выставки, какие-то взносы", — подчеркнула Губианури.

По ее словам, после того, как на музей обрушилась "травля" и над ним нависла реальная угроза закрытия, многие люди, которые благодарили коллектив и рассыпались перед ним в комплиментах, ушли в тень.

Она посоветовала таким "друзьям" больше никогда к ней не приближаться и держаться подальше.

"И вот во время этой травли музея очень мало из тех, кто так в свое время нас благодарил, протянул руку помощи, нашел слова поддержки. Но меня даже не они удивляют. Появляются те, кто начинает вслух рассказывать, как нам сделать другой музей, как это легко и реально. Во время войны, без государственной поддержки (потому что забрасывают камнями, когда узнают о, не дай Бог, каком-то финансировании)? Вы это серьезно? Вот этим "друзьям" советую ко мне не подходить уже никогда", — резюмировала Губианури.

Стоит отметить, что под ее постом появилось много комментариев со словами поддержки — люди неодобрительно отзывались об идее закрытия музея Булгакова в Киеве и советовали Губианури "держаться":

Напомним, что в апреле 2024 года экспертная комиссия Украинского института национальной памяти пришла к выводу о том, что Михаил Булгаков – имперец по мировоззрению и ярый украинофоб.

Так, согласно выводам экспертов, "писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении Украинского государства и его руководителях".

В статье пишут, что признание или непризнание объектов (географических объектов, названий юридических лиц, памятников и памятных знаков), посвященных Михаилу Булгакову, символикой российской имперской политики не является "запретом Булгакова", как уже успели интерпретировать заключение комиссии – некоторые медиа, а также российская пропаганда.

Представители музея Булгакова в Киеве категорически не согласны с выводами экспертов.

Музей закроют?

Здесь не все так просто.

Во-первых, запрет не распространяется на случаи использования символики русской имперской политики в экспозициях музеев.

Во-вторых, свое слово еще должна сказать КГГА и сам УИНП, ведь экспертная комиссия, по словам Дробовича – независимый орган, не подчиняющийся руководству института.

"Экспертная комиссия имеет право на свое суждение и мы к нему прислушаемся. Свои рекомендации мы дадим КГГА и музею на основе их заключения, но не со всеми тезисами можно согласиться", — говорит глава УИНП Дробович.

По всей вероятности, рекомендации УИНП будут менее жесткими, ведь руководитель института уверяет, что музей нужно сохранить.

Музей Булгакова в Киеве

"Не стоит закрывать музей. Музей возникает на основании коллекции и музей Булгакова в Киеве имеет одну из самых больших в мире предметных коллекций и лучшую коллекцию документов. И важно, чтобы такой музей существовал, ведь в мире есть русский голос, рассказывающий о "прекрасном" Булгакове, и если будет украинский институт, который расскажет о настоящем Булгакове со всеми его сторонами, то, соответственно, музей должен оставаться. Но это уже на усмотрение громады Киева", — подчеркивает Дробович.

Что говорит закон

С июля 2023 года в Украине действует закон "Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Согласно этому закону, "присвоение географическим объектам, юридическим лицам и объектам права собственности глорифицирующих, увековечивающих, пропагандирующих или содержащих символику российской имперской политики названий запрещается".

По определению законотворцев, "российская имперская политика" — "система мер, осуществляемых органами управления, отдельными гражданами (подданными) Российского царства (Московского царства), Российской империи, направленных на покорение, эксплуатацию, ассимиляцию Украинского народа".

Правом определять что подпадает под определение "российской имперской политики", а что нет, наделен Украинский институт национальной памяти (УИНП). Для этого на площадке института должна быть создана специальная экспертная комиссия. Что и произошло в случае исследования личности Булгакова.

Михаил Булгаков

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