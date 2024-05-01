В Киеве наложили арест на скандальное строительство у подножия Соломенского Ландшафтного Парка

Речь идет о строительстве ЖК Park Life по улице Генерала Шаповала.

Соломенский районный суд города Киева по представлению Соломенской окружной прокуратуры г. Киева постановил:

"Наложить арест на имущество в уголовном производстве №42021102090000238 от 25 ноября 2021 года по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.252, ст.356, ч.2 ст.364 УК Украины: Земельные участки кадастровый номер 8000000000:72:186:0046, площадь 0,1866 и кадастровый номер 8000000000:72:186:0006, площадь 1,1901 га по улице Генерала Шаповала 1-3, что на праве собственности принадлежат территориальной общине города Киева в лице Киевского городского совета (ЕГРПОУ 22883141) и на праве аренды передано ООО "Смарт-Девелопмент" (ЕГРПОУ 37938869) с запрещением распоряжения указанным имуществом, а также проведение строительных, земляных и путевых работ на указанных земельных участках".

Подробнее о судебном решении по ЖК PARK Life по улице Генерала Шаповала 1 – 3: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118558875

За комментариями обратились в Общественную Организацию "Сохраним Соломенский парк".

Как отмечают активисты, они узнали об аресте благодаря ходатайству представителя застройщика об отложении судебного заседания, которое должно было состояться 24 апреля по другому судебному делу в Хозяйственном суде города Киева.

Овсяниченко Артем в эксклюзивном интервью изданию раскрыл некоторые детали происходящего со строительством возле парка:

"Последние 2 недели строительство полностью остановилось. Сейчас строительная техника стоит без рабочих. Для многих жителей района это стало сюрпризом, ведь мы не ожидали этого до решения суда. Как оказалось, строительство остановила Соломенская окружная прокуратура. Адвокат застройщика подал апелляцию на решение суда и намерена обжаловать решение в Апелляционном суде города Киева.

Несмотря на то, что мы не являемся участником дела, впрочем, вместе с общиной присутствуют на заседаниях и надеемся, что позиция суда по аресту не будет изменена. Через две недели мы получили множество комментариев от жителей Соломенского района, которые интересовались возможностью лично прийти и поддержать продолжение ареста строительства против которого община выступает с 2021 года"

"Каким бы ни было дальнейшее рассмотрение ареста, мы намерены отстоять верховенство права и закона в тех судебных делах, которые были нами инициированы. Сейчас есть четыре открытых судебных дела. Ближайшее заседание состоится 14 мая в Хозяйственном суде города Киева, где будет рассматриваться иск нашей организации в Киевский городской совет и ООО "Смарт-Девелопмент" о признании незаконным решением городского совета о передаче в аренду земельного участка застройщику и признании договора аренды недействительным".

В общественной организации напоминают, что всего месяц назад ДИАМ были остановлены градостроительные условия и ограничения, выданные застройщику Park Life возле Соломенского ландшафтного парка.

Это удалось благодаря видео-обращению общины в Мининфраструктуры с просьбой согласовать ДИАМ проверку скандального строительства ЖК Park Life, что повлекло за собой обвал в парке.

Как отмечает Артем Овсяниченко, представитель ОО "Сохраним Соломенский парк":

"Последние события вокруг скандального строительства возле парка являются логическим продолжением ситуации, когда, несмотря на несоответствие градостроительной документации и протесты общины, четыре судебных дела, строительные работы, которые привели к разрушению парка, строительство продолжалось.

Пока на общем толоке мы убирали парк, в ситуацию наконец-то вмешалась прокуратура".