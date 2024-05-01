В Києві наклали арешт на скандальне будівництво в підніжжі Солом’янського Ландшафтного Парку

Мова йде про будівництво ЖК Park Life по вулиці Генерала Шаповала 1-3

Солом'янський районний суд міста Києва за поданням Солом`янської окружної прокуратури м. Києва постановив:

"Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №42021102090000238 від 25 листопада 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.252, ст.356, ч.2 ст.364 КК України: Земельні ділянки кадастровий номер 8000000000:72:186:0046, площа 0,1866 та кадастровий номер 8000000000:72:186:0006, площа 1,1901 га по вулиці Генерала Шаповала 1 — 3, що на праві власності належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (ЄДРПОУ 22883141) та на праві оренди передано ТОВ "Смарт-Девелопмент" (ЄДРПОУ 37938869) із забороною розпорядження указаним майном, а також проведення будівельних, земляних та шляхових робіт на зазначених земельних ділянках"

Детальніше про судове рішення стосовно ЖК PARK Life по вулиці Генерала Шаповала 1 – 3: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118558875

За коментарями звернулись до Громадської Організації "Збережемо Солом’янський парк".

Як зазначають активісти, вони дізналися про арешт завдяки клопотанню представника забудовника про відкладення судового засідання, яке мало відбутися 24 квітня по іншій судовій справі в Господарському суді міста Києва.

Овсяниченко Артем в ексклюзивному інтерв’ю виданню розкрив деякі деталі того, що наразі відбувається з будівництвом біля парку:

"Останні 2 тижні будівництво повністю зупинилось. Наразі будівельна техніка стоїть без робітників. Для багатьох мешканців району це стало сюрпризом, адже ми не очікували цього до рішення суду. Як виявилось будівництво зупинила Солом’янська окружна прокуратура. Адвокат забудовника подав апеляцію на рішення суду та має наміри оскаржити рішення в Апеляційному суді міста Києва.

Попри те, що ми не є учасником в справі, втім, разом з громадою присутні за засіданнях та сподіваємось, що позиція суду стосовно арешту не буде зміненою. За два тижні ми отримали безліч коментарів від мешканців Солом’янського району, які цікавились можливістю особисто прийти та підтримати продовження арешту будівництва проти якого громада виступає з 2021 року."

"Яким би не був подальший розгляд арешту, ми маємо наміри відстояти верховенство права та закону в тих судових справах які були нами ініційовані. Наразі маємо чотири відкритих судові справи. Найближче засідання відбудеться 14 травня в Господарському суді міста Києва, де буде розглядатися позов нашої організації до Київської міської ради та ТОВ "Смарт-Девелопмент" про визнання незаконним рішенням міської ради про передачу в оренду земельної ділянки забудовнику та визнання договору оренди недійсним".

В громадській організації нагадують, що всього місяць назад ДІАМ були зупинені містобудівні умови та обмеження видані забудовнику Park Life біля Солом’янського ландшафтного парку.

Це вдалося завдяки відео-зверненню громади до Мінінфраструктури з проханням погодити ДІАМ перевірку скандального будівництва ЖК Park Life, що спричинило обвал в парку.

Як зазначає Артем Овсяниченко, представник ГО "Збережемо Солом’янський парк":

"Останні події навколо скандального будівництва біля парку є логічним продовженнями ситуації, коли попри невідповідність містобудівній документації та протести громади, чотири судові справи, будівельні роботи, що призвели до руйнування парку, будівництво продовжувалось.

Поки на загальній толоці ми прибирали парк, в ситуацію нарешті втрутилась прокуратура".