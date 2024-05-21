Редкие кадры: как выглядел Крещатик до подрыва советской властью (фото)

Из 324 уничтоженных домов только 56 подлежали восстановлению

Крещатик — это главная улица Киева, длина которой составляет невероятные 1225 метров. Именно здесь во все времена была сосредоточена культурная жизнь города.

Советские военные, когда поняли, что не смогут удержать Киев от немецких захватчиков, решили взорвать Крещатик. Они заминировали весь центр городаи после череды взрывов центральная улица выгорела почти дотла.

Редакция "Телеграфа" решила показать своим читателям, как же выглядел легендарный Крещатик до печально известных событий, произошедших в сентябре 1941 года.

Крещатик до подрыва был великолепен

В августе 1941 года началась осада города немецкими войсками. Крещатик, как и большинство других киевских улиц, преграждали баррикадами, металлическими "ежами" и мешками с песком. Уже 24-29 сентября 1941 года, через несколько дней после занятия Киева немецкими войсками, на Крещатике началась серия взрывов.

После войны советская пропаганда еще долго "продвигала" нарративы о том, что разрушение Крещатика — это дело рук нацистов.

Крещатик во время немецкой оккупации

Крещатик горел практически месяц

Уникальная архитектура была навсегда утрачена

До всех этих событий Крещатик был бесспорной жемчужиной Киева и был застроен зданиями, которые являлись настоящими архитектурными шедеврами.

К примеру, на опубликованных ниже фото можно увидеть радиотеатр и популярное кафе "Семадени". Сейчас на месте этих удивительных зданий, которые были взорваны, находится Майдан Независимости со стелой и фонтанами.

К сожалению, довоенный Киев остался только на архивных фото.

Довоенный Киев остался только на архивных фото

Крещатик до подрыва выглядел великолепно

Крещатик претерпел коренные изменения из-за подрыва советскими войсками с началом немецкой оккупации Киева. Взрывы и огненный смерч были настолько мощными, что центр города выгорел практически полностью.

На редких ретро-фото можно увидеть здание киевского цирка "Гиппо-палас", который являлся одним из крупнейших цирков в Европе. Теперь на его месте расположен кинотеатр "Украина".

Крещатик 30-х годов

Вдали видно здание киевского цирка "Гиппо-палас"

К примеру, на месте нынешней мэрии (Крещатик, 36) находился первый киевский кинотеатр Шанцера. Он поражал горожан своей красотой и был рассчитан на 1100 мест.

На месте станции метро "Крещатик" сгорел недостроенный дом, а на углу с ул. Лютеранской выгорел универмаг, бывший магазин торговца Людмера, красивое четырехэтажное здание. В руины превратились "Гранд Отель" и старый почтамт, теперь на их месте здание Главпочтамта.

Крещатик до войны

Из 324 уничтоженных домов только 56 подлежали восстановлению

До взрывов на Крещатике и прилегающих улицах было пять гостиниц, пять театров, цирк, радиотеатр, ломбард, почтамт, пять учебных заведений, 8 торговых заведений и большое количество жилых домов. Все это превратилось в руины…

Из 324 уничтоженных домов только 56 подлежали восстановлению. Например, здание ЦУМа. Уцелели только дома №5, 24, 53. На фасаде здания Киевглавархитектуры (Крещатик, 32) до сих пор можно увидеть следы страшного пожарища.

В здании был магазин ювелира Маршака

Магазин Людмера, где сейчас метро "Крещатик", не пощадил огонь

Был взорван "Детский мир"

Фото взято с Фейсбук-страницы агентства экскурсий "Жажда": в Киеве интересно

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