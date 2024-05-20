"Занял очередь в 5 утра": что происходит под стенами киевских ТЦК (видео)

Возле центров наблюдается ажиотаж

В субботу, 18 мая, вступил в силу новый закон о мобилизации и все военнообязанные украинцы теперь должны обязательно обновить свои персональные данные. На это дается ровно 60 дней.

Обновить данные можно тремя способами — прийти в ТЦК, посетить Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или же воспользоваться электронным кабинетом призывника. Что происходит под стенами столичных ТЦК показали журналисты "Киев 24".

Так, возле столичных ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) наблюдается небывалаый ажиотаж. Под стенами центров можно увидеть километровые очереди мужчин, которые пришли обновить свои данные.

"Я приехал в ТЦК в 5 утра и был в очереди уже 16-й. Чтобы так рано прийти, ночевал у родственников, которые живут рядом с ТЦК", — рассказал журналистам киевлянин.

Напомним, что с 18 мая для всех украинских мужчин станет обязательной явка в ТЦК в течение 60 дней, если они соответствуют следующим критериям:

возраст от 18 до 60 лет;

не имеют освобождения от службы по причине инвалидности и снятия с воинского учета.

Мужчинам необходимо будет обновить свои персональные данные — телефон, электронную почту (при наличии) и адрес фактического места жительства. Для этого предусмотрено "три пути" — прийти в ТЦК, посетить центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или же обновить данные через электронный кабинет.

Даже если ранее мужчина получил статус ограниченно пригодного, он должен прийти в ТЦК и обновить свои данные, а затем пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит его дальнейший статус.

По результатам визита в ТЦК, а в дальнейшем и ВВК, на руки мужчина получает документ, который ему впредь придется постоянно носить с собой во избежание недоразумений с работниками ТЦК и полиции.

Также на воинский учет с 18 мая обязаны встать и женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образования. Причем это требование распространяется даже на тех, кто по специальности никогда не работал.

Таким образом женщины с подобным образованием приравниваются к военнообязанным мужчинам, но не во всем, например, служба в ВСУ для женщин-медиков и фармацевтов является добровольной, то есть без их желания мобилизовать никого не могут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что все киевские ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг) начнут принимать военнообязанных украинцев для обновления учетных данных. На данный момент, к системе подключено уже более 300 операторов.