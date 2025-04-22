В Киеве сдают роскошную квартиру почти за 100 тысяч в месяц: как она выглядит
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Общая площадь квартиры — 207 квадратных метров
В самом центре Киева сдают роскошную трехуровневую и четырехкомнатную квартиру. Однако стоимость аренды этого элитного жилья обойдется в больше чем три средние зарплаты по столице.
Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. Автор указал, что квартира расположена в доме на пересечении Ярославов Вал и Рейтарская 16/31. Общая площадь квартиры — 207 квадратных метров. Площадь кухни — 13 квадратных метров.
Стоимость аренды в месяц — 90 тысяч гривен.
Планировка:
- 1 этаж — большая кухня-гостиная с балконом, кухня с отдельным балконом, гостевой с/у, камин;
- 2 этаж — 3 отдельные спальни (2 полностью меблированы), камин, 2 с/у;
- 3- мансардный этаж 60м2 (может быть как отдельная комната, так и тренажерный зал), с/у.
Арендодатель отметил некоторые плюсы аренды именно этой квартиры:
- В доме есть лифт;
- Свет не выключается;
- Очень низкие коммунальные платежи;
- Рассмотрим арендаторов с животными и детьми;
- Есть укрытие.
Добавим, что средняя зарплата по Киеву, согласно данным сайта Work.Ua, составляет 27 500 гривен.
Таким образом выходит, что аренда квартиры стоимостью в 90 тысяч — это 3,2 средние зарплаты по Киеву.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую квартиру в Киеве можно купить, если работать 15 лет и на всем экономить.