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В Киеве сдают роскошную квартиру почти за 100 тысяч в месяц: как она выглядит

Автор
Анастасия Мокрик
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В Киеве сдают квартиру за космическую сумму
В Киеве сдают квартиру за космическую сумму. Фото Коллаж "Телеграфа"

Общая площадь квартиры — 207 квадратных метров

В самом центре Киева сдают роскошную трехуровневую и четырехкомнатную квартиру. Однако стоимость аренды этого элитного жилья обойдется в больше чем три средние зарплаты по столице.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. Автор указал, что квартира расположена в доме на пересечении Ярославов Вал и Рейтарская 16/31. Общая площадь квартиры — 207 квадратных метров. Площадь кухни — 13 квадратных метров.

Стоимость аренды в месяц — 90 тысяч гривен.

Планировка:

  • 1 этаж — большая кухня-гостиная с балконом, кухня с отдельным балконом, гостевой с/у, камин;
  • 2 этаж — 3 отдельные спальни (2 полностью меблированы), камин, 2 с/у;
  • 3- мансардный этаж 60м2 (может быть как отдельная комната, так и тренажерный зал), с/у.

Арендодатель отметил некоторые плюсы аренды именно этой квартиры:

  • В доме есть лифт;
  • Свет не выключается;
  • Очень низкие коммунальные платежи;
  • Рассмотрим арендаторов с животными и детьми;
  • Есть укрытие.

Добавим, что средняя зарплата по Киеву, согласно данным сайта Work.Ua, составляет 27 500 гривен.

Таким образом выходит, что аренда квартиры стоимостью в 90 тысяч — это 3,2 средние зарплаты по Киеву.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую квартиру в Киеве можно купить, если работать 15 лет и на всем экономить.

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