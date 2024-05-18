Как строили первые станции киевского метро: уникальные архивные кадры из-под земли (видео)

Работы проводились в сложных условиях и велись более 10 лет

Строительство киевского метрополитена стартовало в далеком 1949 году. Проходка туннелей сопровождалась постоянными усложнениями из-за которых возникли существенные отставания в графиках выполнения работ.

Лишь в ноябре 1960 года в Киеве торжественно была открыта первая очередь метрополитена, которая включала в себя пять станций: "Днепр", "Арсенальная", "Крещатик", "Университет" и "Вокзальная". Именно тогда зародилась современная "красная" линия столичной подземки.

Редакция "Телеграфа" решила показать своим читателям редкие архивные видеоролики на которых запечатлены работы по строительству первой очереди киевского метрополитена.

Так, впервые о подземном рельсовом туннеле в Киеве заговорили еще в 1880-х годах, однако депутаты городской думы отклонили этот проект из-за его дороговизны. О строительстве подземки в городе вспоминали и в 1916 и в 1918 годах, но дальше разговоров дело не зашло.

Лишь в 1936-38 годах планы по строительству метро в Киеве обрели правдоподобие и даже начались предварительные работы, которые прекратились с началом Великой Отечественной войны.

Реальное строительство метрополитена началось лишь в 1949 году. Проходка туннелей сопровождалась постоянными сложностями — мешали своеобразный рельеф местности, затопления которые размывали подземные пласты и другие непредсказуемые обстоятельства. Из-за этого возникли существенные отставания в графиках выполнения работ.

Строительство метро началось в 1949 году

Летом 1949 года метрострой заложил первые шахты, а первые соединения туннелей — между станциями "Крещатик" и "Арсенальная" — состоялось в декабре 1951 года. Последние соединения туннелей на первом пусковом участке состоялись в мае 1959 года между станциями "Вокзальная" и "Университет".

Проходчик в шахте метро

Тяжёлым заданием для метростроителей была постройка промежуточного вестибюля станции "Арсенальная", которая стала самой глубокой станцией метро в мире — 105,5 метра. Ее строили по лондонскому типу — с подземным вестибюлем, который сооружали на поверхности и затем четыре месяца постепенно опускали на 50-метровую глубину.

Кроме того, в 1954 году финансирование постройки Киевского метрополитена на некоторое время приостановили.

Специалисты выверяют колеи

В начале 1958 года был оглашён конкурс на лучшие проекты станций и создана комиссия по рассмотрения конкурсных работ. В июле того же года открылась выставка коллективных проектов, где было представлено 80 работ.

Из них были выбраны пять лучших, которые и были воплощены при строительстве станций "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр", вошедших в первую очередь строительства Киевского метрополитена.

Отделочные работы на станции метро "Крещатик"

Финишные работы на "Вокзальной"

При строительстве тоннелей первой очереди было использовано 660,4 тыс. кубометров бетона и железобетона, на облицовку станций и вестибюлей ушло около 7300 м² гранита и мрамора.

И вот, 6 ноября 1960 года была открыта первая очередь Киевского метрополитена — участок Святошинско-Броварской линии протяженностью 5,2 км с пятью станциями от "Вокзальной" до "Днепра".

Строители поздравляют машиниста с первым пробным рейсом,1960

Кадры с места грандиозного строительства первой очереди Киевского метрополитена были опубликованы в соцсети.

Глядя на архивную хронику становится понятно, насколько масштабным было строительство и сколько тяжелого, самоотверженного человеческого труда было вложено в создание столичной подземки.

В материале использована информация из Википедии.

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