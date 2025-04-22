В Запорожье пожар после взрыва: есть пострадавшие
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 994
Всех просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения
Утром 22 апреля в Запорожье раздался взрыв во время воздушной тревоги в городе. В результате в одном из районов начался пожар. Бригады медиков направляются на место. Предварительно есть пострадавшие.
Информация об этом появилась в мониторинговых Telegram-каналах, а также в местных пабликах. До этого отмечалось, что над городом зафиксирован разведывательный дрон противника.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров за несколько минут до взрыва сообщал о работе ПВО, а также об угрозе атаки ударных беспилотников по городу.
Также он говорил об угрозе КАБов.
"Угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по Запорожской области и г. Запорожье", — пишет Федоров.
В ОВА сообщили, что в результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар. Подробности происшествия устанавливаются.
Бригады медиков направляются на место. Предварительно есть пострадавшие.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 21 апреля было завершено так называемое "пасхальное перемирие" и российская армия устроила комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Известно, что россияне запустили по направлению Украины ударные беспилотники одновременно с нескольких сторон.