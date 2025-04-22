Не окажитесь в долгах из-за мошенников: в Ощадбанке сообщили о новой схеме
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Мошенники используют фишинговую ссылку
Мошенники пытаются завладеть средствами украинцев и частной информацией. В этот раз атаковали пользователей Ощадбанка.
Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов. Он рассказал, что мошенники пишут людям на электронную почту.
В письме говорится, что человек должен подтвердить личность и контактные данные, а с 21 апреля "некоторые функции вашей учетной записи будут временно недоступны". Также мошенники предоставляют фишинговую ссылку, которая призвана украсть личные данные для входа в банковскую систему.
Что такое фишинговая ссылка и как не стать жертвой мошенников
При переходе по нему человек попадает на страницу, похожую на страницу банка. Мошенники часто просят подтвердить личные данные: ввести реквизиты карты, логины, пароли. Часто в этих схемах обещают бонус или выигрыш, или пугают. В случае с Ощадбанком — призрачной потерей части функций без подтверждения личности. Получив конфиденциальные данные, они снимают деньги с карт.
Среди характерных признаков фишинговой ссылки – адрес отправителя или доменное имя содержат опечатки. В самом тексте могут быть ошибки, это могут быть иностранные мошенники.
Как защититься:
- не кликайте на ссылки в письмах от незнакомцев
- проверяйте URL-адрес сайта, куда переходите — мошеннические сайты отличаются только символом или двумя
- в случае сомнений – звоните в банк.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что жульничать пытаются и через СМС-сообщения. Они также призывают людей перейти по ссылке через несуществующую запись.