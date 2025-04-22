Не окажитесь в долгах из-за мошенников: в Ощадбанке сообщили о новой схеме

Мошенники используют фишинговую ссылку

Мошенники пытаются завладеть средствами украинцев и частной информацией. В этот раз атаковали пользователей Ощадбанка.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов. Он рассказал, что мошенники пишут людям на электронную почту.

В письме говорится, что человек должен подтвердить личность и контактные данные, а с 21 апреля "некоторые функции вашей учетной записи будут временно недоступны". Также мошенники предоставляют фишинговую ссылку, которая призвана украсть личные данные для входа в банковскую систему.

Что такое фишинговая ссылка и как не стать жертвой мошенников

При переходе по нему человек попадает на страницу, похожую на страницу банка. Мошенники часто просят подтвердить личные данные: ввести реквизиты карты, логины, пароли. Часто в этих схемах обещают бонус или выигрыш, или пугают. В случае с Ощадбанком — призрачной потерей части функций без подтверждения личности. Получив конфиденциальные данные, они снимают деньги с карт.

Среди характерных признаков фишинговой ссылки – адрес отправителя или доменное имя содержат опечатки. В самом тексте могут быть ошибки, это могут быть иностранные мошенники.

Как защититься:

не кликайте на ссылки в письмах от незнакомцев

проверяйте URL-адрес сайта, куда переходите — мошеннические сайты отличаются только символом или двумя

в случае сомнений – звоните в банк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жульничать пытаются и через СМС-сообщения. Они также призывают людей перейти по ссылке через несуществующую запись.