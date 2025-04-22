В Ватикане показали первые фото покойного Папы Римского Франциска

Папу Римского похоронят в субботу, 26 апреля

Ватикан обнародовал первые фотографии покойного Папы Франциска, покоящегося в простом открытом гробу. На фото видно, что тело понтифика окружают швейцарские гвардейцы и представители высшего духовенства.

Согласно сообщению кардинала Кевина Фаррелла, Папа Франциск ушел в вечность в Светлый понедельник, 21 апреля, в 7:35 утра. "Вся жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви", — отметил кардинал.

На опубликованном фото Папа Франциск лежит в открытом гробу, одетый в красную мантию с папской митрой на голове и лодкой в руке. Фотография была сделана в часовне Casa Santa Marta – пристройке к Собору Святого Петра в Ватикане, которая служила резиденцией понтифика.

Папе Франциску было 88 лет. В течение следующих трех дней тело понтифика будет выставлено для прощания в соборе Святого Петра, чтобы верующие могли воздать честь.

Похоронная церемония состоится не в соборе, а в базилике Санта-Мария-Маджоре, как завещал сам Франциск два года назад. Эта базилика является одной из важнейших римских церквей, в которой хранится древняя икона Богоматери. Именно перед этой иконой Папа Франциск молился до всех своих заграничных поездок.

На прощание с понтификом в Рим прибудут мировые лидеры, в частности президент Украины Владимир Зеленский. Также ожидается прибытие специальных рейсов из Аргентины – родины Папы Франциска. Похороны Папы Римского пройдут в субботу, 26 апреля.

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