Киевское КП в период блэкаутов регулярно проводит многомилионные тендеры на замену уличного освещения

Сомнительные траты во время войны

Столичное коммунальное предприятие "Киевгорсвет" объявляет многомиллионные тендеры на ремонт уличного освещения в период блэкаутов. Закупки проводятся на фоне регулярных плановых отключений электричества и снижении яркости уличных фонарей для экономии электроэнергии.

Интересно, что выигрывает большинство тендеров от "Киевгорсвета" одна и та же фирма. Об этом стало известно из опубликованных на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro тендеров.

Так, КП "Киевгорсвет" регулярно объявляет многомиллионные тендеры на ремонт уличного освещения с заменой ртутных и натриевых уличных светильников на светодиодные.

Только весной этого году коммунальное предприятие успело провести серию тендеров на ремонт уличных сетей освещения с заменой ламп на светодиодные.

К примеру, такие работы на улице Подлипко стоили бюджету 2 693 263 гривен. Стоит отметить, что длина этой улицы составляе всего 1,3 км и находится она в частном секторе Осокорков.

Кроме этого, на ремонт освещения по улице Привокзальной в Дарницком районе из бюджета выделили 4 833 111 гривен, на замену освещения возле ДЮСШ № 10 на Ивана Миколайчука 3-А потратили 1 811 904 гривен, а на ремонт уличного освещения и замену ламп на светодиодные в ДНЗ № 559 на улице Флоренции, 7 выделили 2 304 272 гривен.

Есть еще тендеры на замену ламп у школы №184 на Эдуарда Вильде, 5 за 3 937 078 гривен и ремонт уличного освещения с заменой ламп на светодиодные в ДНЗ № 192 на бульваре Ярослава Гашека, 5 за 2 509 654 гривен.

Все эти тендеры уже завершены. Однако с легкостью можно найти тендеры на которые КП "Киевгорсвет" еще активно принимает заявки.

К примеру, столичное КП собралось во время войны провести капитальный ремонт сетей наружного освещения на территории жилого массива Пирогов. Здесь планируется заменить ртутные и натриевые светильники на светодиодные фонари.

На это хотят потратить почти 11 миллионов гривен.

В частном секторе, уже на Саперной Слободке, также собираются ремонтировать уличное освещение за почти 3 миллиона гривен.

Интересным является тот факт, что в каждом подобном тендере на ремонт сетей наружного освещения КП "Киевгорсвет" указывает в качестве основного пункта замену старых натриевых ламп на светодиодные.

Однако параллельно с этим они же и объявляют многомиллионные тендера на закупку в том числе и многих тысяч этих устаревших ламп.

Также журналисты ресурса "Киев власть" обратили вниманипе на то, что победителем минимум пяти тендеров от КП "Киевгорсвет" только за последние пару месяцев стало ТОВ "ВОРСКЛА ЕНЕРДЖІЗ".

Директором и бенефициаром которой является Беспалый Александр Николаевич — владелец нескольких предприятий, среди основателей которых были в числе прочих и выходцы из РФ.

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